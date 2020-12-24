Обратный отсчет: как успеть определиться с новогодним подарком

Новогодние праздники, пожалуй, самые долгожданные для всех жителей нашей страны. Это время чудес, исполнения желаний, возможность провести время с близкими, и сделать то, на что весь год не хватало времени. Мы понимаем, как важно ничего не упустить в предновогодней суматохе, поэтому подготовили для вас обзор предложений от Сбера и его экосистемы, которые обязательно помогут определиться с подарками и создать праздничное настроение на все каникулы.

Поздравить близких

Друзьям и близким на сайте https://www.sber.ru/2021/ можно будет отправить новогоднюю интерактивную открытку, которая представлена в девяти вариантах дизайна, а поздравления для нее написал искусственный интеллект, выбрав самые лучшие более чем из 4 тыс. вариантов. Поздравить можно маму, папу, бабушку и дедушку, брата и сестру, внука или внучку, и других близких людей. Открытка электронная, но эмоции подарит самые настоящие.

Подарить эмоции

В приложении СберБанк Онлайн (6+) и в виртуальных ассистентах «Салют» владимирцы смогут найти для себя и своих близких выгодные предложения. Это простые и практичные подарки от компаний экосистемы Сбера.

SberBox станет отличным вариантом подарка, как близким, так и себе. Ведь он подарит вам только самые яркие и позитивные эмоции. При покупке SberBox подписка Okko «Оптимум» станет бесплатной на 6 месяцев. Подписка Okko «Оптимум» — это более 50 000 фильмов, сериалов, образовательных программ и мультфильмов без рекламы в 4К и в Full HD. Каждый сможет найти контент по душе. Тем более, что в новогодние каникулы появится больше времени чтобы пересмотреть любимые фильмы, или новинки кино. На сайте https://www.sber.ru/2021/ можно оформить покупку с доставкой, а также присмотреть и другие подарки.

Подарочный сертификат на СберЗвук порадует любого меломана. Ведь в этом сервисе собраны абсолютно все стили, под настроение, для фона, для вечеринки, или романтичного вечера. Приятный музыкальный сюрприз для близких доступен всего за пару кликов. Нужно только выбрать сертификат (они есть на 1,3,6 и 12 месяцев). С таким подарком новогодние каникулы станут еще теплее и приятнее.

Отправиться за впечатлениями

Несмотря не ограничительные меры в регионе, все мы хотим новых эмоций, пусть даже в пределах своего города или области. Новогодние каникулы – это отличный повод посмотреть кино и сериалы, которые вы давно откладывали в долгий ящик. В таком деле главное – удобство просмотра и богатая коллекция видео, поэтому сертификат онлайн-кинотеатра ОККО обязательно пригодится. Кроме того, это очень выгодно. На сайте https://www.sber.ru/2021/ можно выбрать сертификат на доступ к 50 000 фильмов, сериалов, образовательных программ и мультфильмов без рекламы в 4К и в Full HD на год за 990 рублей. Для оформления перейдите на сайт, выберите нужное количество сертификатов, укажите почту получателя, затем оплатите сертификаты, а после можно сразу погружаться в новые киновселенные.

С заботой о здоровье

В праздники важно не забывать о своем здоровье: старайтесь меньше посещать общественные места, носите маску и перчатки, пользуйтесь онлайн-сервисами, и больше гуляйте. Но если почувствуете недомогание, то скорее обратитесь ко врачу. Сделать это можно также в онлайн-формате, через сервис СберЗдоровье. Тем более, что сейчас можно приобрести сертификат на годовую подписку онлайн-консультаций СберЗдоровье со скидкой 25%.

Исполнить мечту

Кроме предложений от Сбера и экосистемы к новогодним сюрпризам подготовились и партнеры Сбера. Среди них можно найти варианты абсолютно на любой вкус – от электроинструментов до ювелирных украшений. Для самых маленьких интернет-магазине TOY.RU подготовил скидку 15% на все заказы онлайн. Любители спорта и активного отдыха обязательно оценят скидки от Декатлона, а бытовую технику и электронику можно выгодно приобрести при помощи промо-кодов в магазинах Huawei, Эльдорадо и Связной. Также на сайте https://www.sber.ru/2021/ можно найти отличные варианты подарков от маркетплейсов, ювелирных магазинов, и косметических брендов.

Перед Новым годом на счету каждая минута. Поэтому сервисы Сбера обязательно быстро помогут решить любые финансовые и интерактивные потребности, за пару кликов и в режиме онлайн. Как всё успеть? Легко! Главное – зайти на сайт https://www.sber.ru/2021/ и определиться с подарком, который будет радовать ваших друзей или родственников на протяжении всего следующего года.

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