Обманутым дольщикам из Коммунара дали тепло

В новостройку с лишними этажами в микрорайоне Коммунар пустили тепло. Дом не могут ввести третий год, но дольщики добились, чтобы он стал отапливаться. Все боятся, что, пока оформляются разрешающие документы, здание придет в негодность. И это счастливая новость для десяти семей, которые уже живут в доме второй год, потому у них нет другого жилья и средств на съемную квартиру. Старта отопительного сезона в отдельно взятом доме добился врио губернатора Роман Годунин, который встречается с застройщиком и дольщиками уже на постоянной основе. Это первый реальный результат многочисленных совещаний.

Проблемную новостройку подключили к сетям центрального теплоснабжения. От варианта врезки к котельной, которую отсудили у застройщика жители соседнего дома, отказались.

— Заселение без документов и пуск тепла снижает остроту проблемы. При достижении критической массы заселившихся дом повторит судьбу десятков проблемных домов в России, оставшихся без актов ввода в эксплуатацию. Это существенно снизит рыночную стоимость квартир и породит проблемы в будущем, — высказывает опасения дольщик Антон Игнатичев.

Пуск тепла позволит многим семьям заняться ремонтом квартир. Есть и те, кто уже хочет переехать и проводить косметическую отделку. Обманутые дольщики сетуют, что встреча с Годуниным по поводу корректировок проекта по повышению этажности для согласования с Минкультом опять отменилась. Перенесли с 10 декабря на неопределенный срок. Хотя ранее обещали, что до конца 2020 года в этом вопросе появится ясность.

Платить за тепло в проблемном доме придется застройщику.

На паузе пока и разбирательство Следкома с застройщиком. Было возбуждено уголовное дело, но новостей у дольщиков по ходу следствия нет. Следователи им отвечают, что еще не все собственники квадратных метров в доме опрошены.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Веризино дольщики получили ключи от квартир в доме, в который не подведены коммуникации. Газ стали прокладывать после обращений в СМИ.