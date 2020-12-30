Облздрав ответил на предложение выписывать больных дистанционно

Представители Общественной палаты Владимирской области предложили департаменту здравоохранения выдавать листки нетрудоспособности дистанционно. Даже при разделении потоков пациентов очереди во владимирских поликлиниках сохраняются. А ковидные больные находятся рядом с неинфицированными.
— Например, в первой поликлинике Владимира некоторые пациенты, чтобы закрыть больничный лист, сидят в очереди до 9 часов. В поликлинику Юрьевца инфицированные пациенты заходят через отдельный вход, но потом они встречаются с другими больными в общей очереди к терапевту. Минздравом рекомендовано выдавать листки нетрудоспособности дистанционно, без посещения медицинской организации. Но в настоящий момент это не соблюдается, или соблюдается не всегда, — говорит секретарь комиссии по качеству жизни, здравоохранению и социальной политике региональной Общественной палаты Татьяна Яконюк.
В очереди к врачу сидят и пенсионеры, которые в своем большинстве пользоваться порталом госуслуг не умеют. Тем временем летальность от коронавируса у людей в возрасте старше 80 лет достигает 30%, приводит статистику облздрав.
— Несмотря на указ губернатора Владимирской области № 38, который закрепляет норму соблюдения режима самоизоляции для граждан старше 65 лет, они всё равно активно гуляют по улице и посещают медицинские организации, в том числе без предварительной записи, — посетовала Елена Утемова, директор департамент здравоохранения. – Поэтому очереди иногда невозможно предусмотреть и угадать.
В первую волну медицинским учреждениям было намного легче, потому что в основной массе люди соблюдали режим самоизоляции, говорят чиновники. Плановые посещения в амбулаторно-поликлинические учреждения приостановили, и все ресурсы были направлены на то, чтобы осуществлять медпомощь на дому. При этом число заболевших было меньше, а медиков было больше. Сейчас ситуация поменялась.
В облздраве подытожили: для оформления больничного листа не требуется приход в поликлинику. Сейчас его выдача разрешена одномоментно на 14 дней. А вот для закрытия листа, особенно после долгой болезни, потребуется врачебная комиссия. Поэтому личная явка пациента обязательна. Недавно кабинеты выписки больничных листов прошли проверку облздравом. Проблем в этой сфере не было выявлено.
— Когда мы говорим о закрытии больничного листа, речь идет о пациенте, у которого уже наступило выздоровление. Сейчас в поликлиниках есть яркая и понятная для всех навигация, куда должен двигаться пациент с признаками инфекционного заболевания, а куда – без них. И если гражданин по одной ведомой ему причине нарушает это, то это недопустимо, — объясняет Елена Утемова.
Тем временем число заболевших коронавирусом держится на высоком уровне. Ежесуточный прирост колеблется у отметки в 180 человек. При этом участковые врачи тоже заражаются, как и все медики. В каждом медучреждении на больничный уходят от 15 до 30% терапевтов. Всё это накладывает отпечаток на физические возможности поликлиник, уверена Елена Утемова. Не помогает даже выделенный транспорт для развоза медиков. Напомним, что областная администрация выделила лечебницам более 70 служебных автомобилей.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
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