Облздрав ответил на предложение выписывать больных дистанционно

Представители Общественной палаты Владимирской области предложили департаменту здравоохранения выдавать листки нетрудоспособности дистанционно. Даже при разделении потоков пациентов очереди во владимирских поликлиниках сохраняются. А ковидные больные находятся рядом с неинфицированными.

— Например, в первой поликлинике Владимира некоторые пациенты, чтобы закрыть больничный лист, сидят в очереди до 9 часов. В поликлинику Юрьевца инфицированные пациенты заходят через отдельный вход, но потом они встречаются с другими больными в общей очереди к терапевту. Минздравом рекомендовано выдавать листки нетрудоспособности дистанционно, без посещения медицинской организации. Но в настоящий момент это не соблюдается, или соблюдается не всегда, — говорит секретарь комиссии по качеству жизни, здравоохранению и социальной политике региональной Общественной палаты Татьяна Яконюк.

В очереди к врачу сидят и пенсионеры, которые в своем большинстве пользоваться порталом госуслуг не умеют. Тем временем летальность от коронавируса у людей в возрасте старше 80 лет достигает 30%, приводит статистику облздрав.

— Несмотря на указ губернатора Владимирской области № 38, который закрепляет норму соблюдения режима самоизоляции для граждан старше 65 лет, они всё равно активно гуляют по улице и посещают медицинские организации, в том числе без предварительной записи, — посетовала Елена Утемова, директор департамент здравоохранения. – Поэтому очереди иногда невозможно предусмотреть и угадать.

В первую волну медицинским учреждениям было намного легче, потому что в основной массе люди соблюдали режим самоизоляции, говорят чиновники. Плановые посещения в амбулаторно-поликлинические учреждения приостановили, и все ресурсы были направлены на то, чтобы осуществлять медпомощь на дому. При этом число заболевших было меньше, а медиков было больше. Сейчас ситуация поменялась.

В облздраве подытожили: для оформления больничного листа не требуется приход в поликлинику. Сейчас его выдача разрешена одномоментно на 14 дней. А вот для закрытия листа, особенно после долгой болезни, потребуется врачебная комиссия. Поэтому личная явка пациента обязательна. Недавно кабинеты выписки больничных листов прошли проверку облздравом. Проблем в этой сфере не было выявлено.

— Когда мы говорим о закрытии больничного листа, речь идет о пациенте, у которого уже наступило выздоровление. Сейчас в поликлиниках есть яркая и понятная для всех навигация, куда должен двигаться пациент с признаками инфекционного заболевания, а куда – без них. И если гражданин по одной ведомой ему причине нарушает это, то это недопустимо, — объясняет Елена Утемова.

Тем временем число заболевших коронавирусом держится на высоком уровне. Ежесуточный прирост колеблется у отметки в 180 человек. При этом участковые врачи тоже заражаются, как и все медики. В каждом медучреждении на больничный уходят от 15 до 30% терапевтов. Всё это накладывает отпечаток на физические возможности поликлиник, уверена Елена Утемова. Не помогает даже выделенный транспорт для развоза медиков. Напомним, что областная администрация выделила лечебницам более 70 служебных автомобилей.