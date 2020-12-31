Нумерологический прогноз на 2021 год: движение и развитие

Уходящий 2020 год принес нам много разочарований, испытаний и новую общемировую болезнь – COVID-19. Всем было непросто. Многие лишились работы, отказались от привычной жизни, закрылись границы, страны, мы редко виделись с друзьями, теряли близких. Еще мы пережили шесть затмений, редкие соединения планет Сатурна, Юпитера, Марса, Плутона, смену лунных узлов, ретроградные выкрутасы Марса и Венеры.

Совсем скоро наступит новый год. И все, как никогда, смотрят в будущее с надеждой! Что нам ждать в 2021 году? Эксклюзивный прогноз на 2021 год специально для «Призыва» составила профессиональный нумеролог Марина Головачева (Инстаграм marina_numerolog_).

Главное — идти вперед

Подходит к концу 2020 год, который для многих был достаточно сложным. Энергия Раху (год четвёрки) принесла нам много потерь, произошло обнуление. Пространство очистилось для новой энергии. Мы все вошли в новую эпоху Водолея.

По ведической нумерологии 2021 год обещает быть более благоприятным, чем 2020-й. Если мы сложим все цифры года, то получим простое число 5 (2+0+2+1).

Пятерка — это год роста и развития! Число 5 благоприятствует расширению горизонтов.

В следующем году можно и нужно выходить на путь развития, быть открытым к получению новых знаний и чувств. Надо быть готовым к переменам и воспринимать их легко.

Пятерка любит путешествия, приключения, она любознательна и общительна. Наступающий год может подарить много новых интересных занятий, радостных эмоций и волнующих впечатлений. Меркурий, которому соответствует цифра 5, — вестник всего нового, он будет способствовать пробуждению сознания и трансформации.

Если вернутся к нашим слагаемым 2+0+2+1, то видим в конце цифру 1. Она говорит о том, что нужно будет прилагать много собственных усилий, проявлять лидерские качества, быть уверенным и идти вперед.

Учитесь и действуйте

В 2021 году с успехом можно завести новые контакты, изучить иностранный язык, отправиться путешествовать. В следующем году необходимо открыться всему новому, стать более легким, начать делать что-то, что вы никогда не делали (например, пойти в автошколу), найти новые способы и методики в обучении, работе, продажах, не стесняться развивать сферу коммуникаций.

Новые знания в этом году могут перевернуть вашу жизнь! Выползайте из своей раковины, не замыкайтесь на своих проблемах, действуйте! Пятерка не любит рутину, все ваши действия должны приводить к результату!

Можно одновременно начать несколько параллельных бизнесов или дел, пятерка благосклонна к такому, но все же не распыляйтесь. Очень важна активная жизненная позиция и интеллектуальная деятельность.

Помните об обещаниях

В 2021 году будет очень много контактов, связей, движения, изменений. Планируйте развитие бизнеса, но будьте внимательным к партнерам и контрагентам, не концентрируйтесь на себе, прислушивайтесь к окружающим.⠀

Пятерка может порождать легкомысленность, поэтому мы можем не замечать очевидного. Но не все так просто, как кажется! Внимательней относитесь к своим обязанностям, не забывайте об обещаниях, иначе это приведет к проблемам и разрушению позитивного влияния пятерки в наступившем году.

Ешьте зелень всей семьей

По восточному календарю 2021-й — год Белого Металлического Быка. Бык ценит порядочность, умение держать слово, терпение. Он любит и умеет трудиться, поэтому любит трудяг! 2021 год благоприятен для создания семьи, рождения детей.

2021 год лучше встречать с семьей, так как для Быка важны семейные отношения. Для празднования новогодней ночи выбирайте наряды белого или светлых тонов, можно с блестками и добавьте что-нибудь металлическое в аксессуары: заколку, брошь, бижутерию, мужчинам — запонки, заколку для галстука.

Бык — животное травоядное, поэтому будет здорово к праздничному столу приготовить салаты из зелени и овощей, а вот от блюд из говядины и телятины лучше отказаться.