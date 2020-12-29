Ноябрь был провальным! Оправится ли индустрия красоты после пандемии?

В российской бьюти-индустрии уже посчитали убытки за 2020 год: из-за коронавируса объем выручки упал на 30-35%, а каждый десятый салон красоты не пережил пандемию и закрылся. Как обстоят дела в сфере красоты во Владимире? Вместе с владелицей студии эпиляции «Шелковая» Марией Абашкиной и парикмахером салона «Амазонка» Екатериной Егорычевой мы поговорили о нелегкой работе в период пандемии и получили советы, чем порадовать себя за несколько дней до Нового года.

Ситуация сложная

— Что поменялось во время пандемии в вашей работе, много ли народа стало отказываться от процедур?

Мария Абашкина: Раньше у всех мастеров было плотное расписание. Но с марта, когда объявили первую волну коронавируса, и до декабря поток клиентов снизился примерно на 20%. Чаще стали происходить отмены записей в последний момент из-за плохого самочувствия. Люди очень ответственно относятся к риску передать вирус другим людям. И при любом недомогании отменяют запись и не рискуют здоровьем окружающих. Я считаю, что это правильно. У многих недомогание проходит через 2-3 дня, и клиенты снова записываются в студию. И, вообще, поток клиентов потихоньку возвращается к прежним показателям.

Екатерина Егорычева: После первой волны пандемии пришло много заросших, стригли их, красили где-то в течение месяца, потом ажиотаж спал. В ноябре в нашей индустрии всегда большой спад. Все тянут до декабря, чтобы навести красоту. Этот ноябрь был просто провальным. Наши мастера отметили, что приходили только постоянные клиенты, «клиентов с улицы» не было. У нас тоже в салоне было много отмен в последний момент, люди заболевают. И во вторую волну количество заболевших в разы больше.

К нам приходят клиенты, рассказывают о себе и близких, и создается ощущение, что вокруг болеют все.

В декабре мы рассчитывали на корпоративы. В этот период в прошлые года у нас было много записей на прически и укладки, мастера работали с утра до вечера. Сейчас только стригутся и красятся. Спрос повысился, записаться можно в будни, в выходные – чуть сложнее.

Подорожало всё

— А что по ценам? Многие женщины жалуются, что во владимирских салонах, парикмахерских выросли цены, скидок нет!

Мария Абашкина: Цены на материалы выросли астрономически. Подорожало абсолютно все: косметика, на которой мы работаем, например, подскочила в цене на 20-30%, а перчатки одноразовые — в 3-4 раза. Частные мастера подняли цены очень легко, просто написали в своих социальных сетях своим клиентам: «Девочки, все подорожало, у меня теперь вот такие цены». Салон не может себе позволить так сделать: это риск потерять очень много постоянных клиентов. Пришлось устанавливать скидки, выкручиваться. Повышение цен когда-то будет, возможно, в мае, но оно будет очень мягким.

Екатерина Егорычева: Краски очень подорожали из-за резкого скачка в стоимости доллара и евро. Особенно подорожали неоновые краски прямого действия, в их состав не входит аммиак. Такое окрашивание популярно у молодежи: окрашенные волосы сияют в ультрафиолете. Такой краски надо много, чтобы прокрасить волосы, а тюбики маленькие.

Мы держим цены на все услуги. Но некоторые парикмахерские и салоны включали в ценник все, вплоть до санитайзеров и перчаток.

Многие наши клиентки решили красить волосы самостоятельно, в ход шли и тоники, и хна, и краска для волос из масс-маркета. Эксперименты удались не у всех.

Сейчас мастерам приходится совершать подвиги, чтобы вернуть клиенток к прежнему оттенку волос.

Недавно выводила клиентку из черного цвета, нам потребовалось 6 часов работы! Удовольствие стоило 8000 рублей. В Москве сложные окрашивания стоят 10 000 – 15 000 рублей. И цена зависит от длины волос, исходного цвета, желания клиента. И сюда входит предварительная консультация, мастеру надо оценить фронт работы, состояние волос.

В пандемию учились и делали ремонт

— Как вы боролись с суровой действительностью?

Мария Абашкина: Мы решили расслабиться и не форсировать события. Стараться жить в это время экономно, не делать дорогих покупок в студию. Однако продолжали улучшать наше помещение: в двух кабинетах заменили окна, в холле поменяли свет, в кабинеты купили красивые светильники, создающие атмосферу.

Мы постоянно учимся, на полгода был перерыв в учебе, но с сентября мы все-таки продолжили посещать курсы и начали снова вводить новые процедуры. Без этого никак.

Екатерина Егорычева: Многие наши мастера учились. Карантин стал хорошим толчком, чтобы стать лучше в профессии. Интернет-обучение пришло нам на помощь. И мы вернулись к клиентам с новыми знаниями, умениями. Предлагаем новые виды окрашивания, стрижки.

Подождите с экспериментами до 2021-го

— Что посоветуете женщине перед Новым годом, чтобы все успеть, в том числе и стать красивой?

Мария Абашкина: Не старайтесь все успеть. Это невозможно! Перед Новым годом на нас всегда сваливается много задач, которые надо срочно выполнить, и мы мечемся в попытках успеть сделать все именно к первому января. А потом только в спокойное время января понимаем, что многое было неважным, несрочным и необязательным. Я советую заняться собой, семьей, украшением дома, выпечкой, а в начале января спокойно составить план действий на месяц и год и плавно по нему двигаться, сохраняя здоровье и психику.

Екатерина Егорычева: В следующем году будут в моде сложные окрашивания, такие техники окрашивания, как омбре, балаяж, растяжка цветов. Но я советую не экспериментировать накануне Нового года. Отложите эксперименты на 2021-й, освежите прическу, цвет волос, сделайте маникюр и макияж. И обязательно загадайте желание под бой курантов. Пусть желания сбудутся у вас и ваших близких, а дом будет наполнен добротой, смехом и весельем.