Новый корпус Центра фтизиопульмонологической помощи открылся во Владимире

Современный корпус Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи торжественно открылся в микрорайоне Загородный. В новом двухэтажном здании площадью свыше 2300 квадратных метров разместились диагностические и консультационные службы для пациентов с инфекционной патологией. Сюда же переехали профильные специалисты из двух аварийных зданий на улицах Герцена и Осьмова, а также их коллеги, принимавшие маленьких пациентов в городской больнице № 2.

В новом структурном подразделении будут консультировать не только пациентов с туберкулезом, уточняют в облздраве. Здесь смогут проходить диагностику и амбулаторное лечение люди с другой инфекционной патологией и иммунодефицитами. Так, в ближайшее время будет организован прием по экстренным показаниям пациентов с COVID-19 и подозрением на него.

Средства на строительство — свыше 219 млн рублей — выделены из областного бюджета.

В блоке лучевой диагностики будут проводить обследование пациентов с инфекционной патологией в рамках программы государственных гарантий, которое не может быть оказано за счет средств ОМС.

В новом корпусе предусмотрена комфортная среда как для пациентов, так и для медицинского персонала, при этом полностью соблюдены современные требования инфекционной безопасности.

— Реализованный инженерно-архитектурный проект нового корпуса, планировка и зонирование помещений, оснащение системой вентиляции и ультрафиолетового бактерицидного излучения позволят исключить распространение инфекций через биологические аэрозоли среди посетителей учреждения, — отметил главный врач Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи Григорий Волченков.