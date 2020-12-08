Новый год vs коронавирус: кто победит?

Новогодние гулянья рискуют уйти на карантин из-за коронавируса. Специалисты уверены: на пик заболеваемости по COVID-19 регионы страны начнут выходить через две-три недели. А значит, максимальное число заболевших стоит ожидать за неделю до главной ночи года. Как это скажется на праздничных мероприятиях и что будет разрешено под бой курантов, пока точно не может сказать никто. Многие действуют по знакомой схеме: ожидаем лучшего, но готовимся к худшему. Кто же победит — Новый год или коронавирус?

Корпоратива не будет (тсс!)

Что точно можно заявить уже сегодня: корпоративов в их привычном понимании не будет. «Белый дом» продлил ограничения на развлекательные мероприятия в барах, кафе и ресторанах до 29 декабря. Конкурсы, дискотеки и праздничные программы оказались под запретом. А унылая встреча с коллегами никому не нужна. В качестве альтернативы самые смелые арендуют загородные дома. Но Роспотребнадзор предупреждает: от гуляний всем офисом лучше отказаться. Совсем.

— Корпоративов не будет не наверное, а не будет: никаких дискотек, конкурсов, танцев, праздников — это крайне нежелательно. Поэтому, наверное, надо в этом году как-то по-новому сформулировать своё поведение на Новый год. Не проводить и не участвовать, я бы так сказал. Потому что любое массовое скопление людей ведёт к новым заболеваниям, новым заражениям,— подчеркнул на брифинге по эпидемиологической ситуации в регионе начальник санитарного отдела Роспотребнадзора Сергей Макеев.

Гулять можно, но осторожно

Прогулки по праздничному городу запрещать никто не планирует. Хотите к новогодним елкам — пожалуйста. Если хватит рук, на свежем воздухе можно и хоровод завести. Но только небольшой компанией, желательно членами одной семьи. А вот массовых мероприятий, в том числе на свежем воздухе, лучше избегать.

При этом соблазн окунуться в атмосферу праздника будет большой. Власти Владимира не только украсили главные городские улицы, но и планируют развернуть на них новогоднюю торговлю. И если в Москве рождественские ярмарки под запретом, у нас их планируют открыть сразу в трех местах: на Пушкинском бульваре, площади Победы, улице Георгиевской. На обустройства праздничного пространства мэрия собирается потратить около полутора миллионов рублей.

Однако дата открытия пока не известна. Власти ждут рекомендаций Роспотребнадзора. На данный момент официальная позиция ведомства такова: прежние ограничения снимать до Нового года не будут, но и вводить новые не обещают. Масочный режим, социальная дистанция и дезинфекция в приоритете.

Новогодние салюты под вопросом

Отдельный вопрос — проведение праздничного салюта. Как пояснили «Призыву» в мэрии Владимира, вопрос этот до сих пор открыт. Точно сказать, будет фейерверк или нет, власти города не могут. Возможно, областной центр пойдет по пути других городов: фейерверк не отменят, но площадки для массового просмотра зрелища запретят. В таком случае любоваться салютом можно будет исключительно из окна или во время трансляции, если ее решат организовать.

«Все зависит от эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора», — не устает повторять заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ Владимира Игорь Ефремов.

Детям — новогодние утренники!

Из привычных символов Нового года в регионе остались детские праздники. Билеты на спектакли до сих пор продают. Одно «но»: маленькие зрители могут занять только половину посадочных мест в зале. А хороводы и интерактивные игры со сказочными персонажами в большинстве случаев отменяют. Танцы вокруг елки Роспотребнадзор не рекомендует. Не будет и традиционных елок в детских садах. Максимум — поздравления в группе.

Зато в кино сходить в новогодние праздники, скорее всего, получится. Но только, если успеете купить билет. В каникулы спрос на них всегда ажиотажный, а тут еще и продавать разрешено только половину билетов на массовые мероприятия в кино, театрах и концертных залах.

Новые ограничения коснулись работы музеев и выставочных залов. Теперь проведение мероприятий с численностью посетителей более 10 человек приостановлено. Но музеи в целом открыты. И это тоже большой плюс. Никто не хочет, чтобы выставки оказались под запретом. Тем более что в Новый год область ждет туристов. В отличии, например, от властей Санкт-Петербурга, которые не рекомендовали приезжать на праздник в город на Неве, у нас таких рекомендаций для гостей региона пока нет.

Ждем последний час декабря

При этом совсем исключать ужесточения ограничительных мер нельзя. Уже сегодня можно сказать, что многие решения будут, действительно, приниматься за пару дней до Нового года. Не случайно изменения в указ губернатора о введении режима повышенной готовности актуальны до 29 декабря. Дальше может быть все, что угодно: новые ограничения или послабление действующих мер. При этом министр здравоохранения еще в ноябре рекомендовал регионам подготовиться к увеличению нагрузки на систему здравоохранения.

До Нового года осталось 24 дня. Праздник, как может, отвоевывает свое право у коронавируса на первенство. Чтобы остаться актуальными в период подъема заболеваемости, Деды Морозы и Снегурочки уже готовы уйти в онлайн. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.