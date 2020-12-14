Новый автобусный маршрут запустят во Владимире

Новый автобусный маршрут соединит микрорайон Пиганово с центром Владимира. Автобусы с номерами 33С начнут курсировать по улицам города с 21 декабря. Маршрут пройдёт через проспект Ленина, Студёную гору, улицу Спасскую и Гагарина. Затем через улицу Гороховую и Октябрьский проспект автобус будет выезжать на площадь Ленина, откуда через проспект Строителей и улицу Чайковского вернется на проспект Ленина и поедет обратно в Пиганово. Это будет первый маршрут, проходящий по Лыбедской магистрали.

Маршрут №33С будет обслуживать «Владимирпассажиртранс».

На новый маршрут выпустят автобусы большого класса. Интервал движения составит 8-9 минут в часы пик. Автобусы будут ездить, начиная с 6:00 до 23:35.

Ранее «Призыв» сообщал, что пятьдесят автобусов марки «ЛиАЗ» 2011 года выпуска оформили в муниципальную собственность. Все они выйдут на маршруты во Владимире, правда, какие именно, власти пока еще не решили.