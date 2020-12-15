Новогодняя автоелка состоится в Коврове

Владимирскую область захватывает череда зрелищных новогодних акций. Уже 20 декабря в Коврове автомобилисты составят традиционную «Автоелку». Присоединиться к флешмобу могут все желающие. Для этого нужно приехать на своем автомобиле к 16.00 на парковку ВНИИ «Сигнал».

Участники флешмоба выстроят свои автомобили таким образом, чтобы получился символ праздника. Для эффекта включат аварийные и стоп-сигналы. О своем участие уже заявили более 70 человек. Но, как показывает практика прошлых лет, в день акции их число возрастает.

— В прошлом году было 103 автомобиля. Какой будет наша автоелка, будем решать уже на месте, исходя из количества транспорта, — рассказали «Призыву» организаторы акции из группы «АвтоДемоны».

Пандемия хотя и не помешает проведению флешмоба, но все же внесет свои коррективы. Участники должны соблюдать дистанцию и иметь при себе маски.

— Не оставайся равнодушным и присоединяйся к нам! Нет машины? Не беда! Бери друзей и будешь зажигательным огоньком на нашей елочке, — призывают организаторы.

Насколько зрелищным получится поздравление, жители региона смогут судить уже совсем скоро. В преддверии Нового года организаторы автофлешмоба обязательно поделятся снятым видео.

Ранее «Призыв» сообщал, что Дед Мороз из Гусь-Хрустального готовится раздавать бесплатные подарки маленьким жителям города. Новогодняя акция стартует в конце декабря и никого не оставит равнодушным.