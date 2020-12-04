Новогодний Владимир: места для селфи и прогулок

-
Новогодний город манит огнями
Во Владимире уже с середины ноября создают новогоднюю атмосферу. Световые звезды, снежинки, фигуры, гирлянды повесили на опоры и деревья. Город засиял. И это отлично, потому что погода явно не настроена на новогодний лад. С четырех вечера можно прогуляться по улицам Горького, Мира, Суздальскому, Октябрьскому проспекту и проспекту Ленина. Над проезжей частью и вдоль тротуаров все светится яркими цветами. Красота! Ежегодно мэрия тратит порядка 5-6 миллионов рублей на новогоднее убранство.
-
Четыре новогодние ели украсили площади
Четыре искусственные ели «Домашняя», «Метелица», «Снежинка» и «Фэнтези» поставили на главных городских площадях: Соборной, Победы, Садовой и у ДК молодежи. Все уже украшены игрушками и гирляндами. Самая затратная в этом году ель — «Фэнтези», в сквере у областного суда. На ее установку и демонтаж потратят 1,2 миллиона рублей, почти втрое больше прежнего. Дополнительные средства понадобились на покупку новых еловых веток, ремонт световых гирлянд и ограждения.
Главная городская ель «Домашняя» на Соборной площади тоже в этом году нарядная. После многочисленных жалоб на ее неряшливый и худой вид подрядчики особенно постарались, замаскировав проблемные места игрушками и огоньками. У елок можно погулять и сделать фото. Ближе к Новому году рядом появятся домики, где будут торговать горячими напитками и выпечкой.
-
Арт-объекты поменялись местами
Администрация города внесла креативные корректировки по размещению нескольких новогодних арт-объектов. Так, новогодняя арка перекочевала из сквера областного суда в обновленный на улицу 850-летия. Арт-объект «Сердца четырех» переместили из Центрального парка к прудам на Комиссарова. А на входе в бывший парк 850-летия поставили новый объект — звезду с детскими игрушками. У всех этих композиций удобно делать селфи.
Поменялись местами новогодний оркестр снеговиков, танцующие ели, дамы и кавалеры, контрабас. Все эти световые объекты еще дополнительно подсвечиваются гирляндами над проезжей частью и на фонарных столбах.
Еще одна интересная композиция — световые шары и цифры 2021. Расположены они на горке у Лыбедской магистрали. Добраться до них проблематично, лучше любоваться из транспорта. Во всех скверах и парках повесили гирлянды, на Чайковского стоит рояль, в Центральном парке работает домик Деда Мороза, там же стоит и почтовый ящик.
-
Светодиодная карета с лошадьми на Соборной площади
Новая новогодняя фотозона появилась на Соборной площади. Накануне рядом с главной городской елкой установили светодиодную карету, запряженную двумя лошадьми. Размер композиции — 8,2×2,4×2,6 метра, т.е. она максимально приближена к реальной конной повозке. Вечером новогоднее чудо сияет 5500 светодиодами, а днем переливается блестками. Такой подарок жителям и гостям Владимира сделала компания «Дау Изолан».
— Эта композиция символизирует новогоднюю сказку и волшебство! Это наш неформальный слоган — «Сделай чудо!». Мы хотим всех поддержать и создать новогоднее настроение, — рассказали «Призыву» в компании.
Компания «Дау Изолан» активно помогает врачам, педагогам и детям. Компания курирует Лухтоновскую специализированную школу-интернат, городскую школу № 28, детскую художественную школу и архиерейское подворье Свято-Благовещенского храма во Владимире. Ценный подарок — мобильный электрокардиограф — в сентябре получила больница № 2.
-
Ярмарка будет в трех местах
Около полутора миллионов рублей мэрия потратит на обустройство и украшение ярмарки. Ярмарка будет проходить сразу в трех местах: на Пушкинском бульваре, площади Победы, улице Георгиевской. Много световых композиций, гирлянд, елок и вывесок. Поставят 22 домика для торговли сувенирами, выпечкой, горячими напитками, а также две праздничные веранды. О дате открытия ярмарки пока информации нет. Все будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора. В прежние годы ярмарочные гулянья проводились на Соборной площади. Здесь стояли аттракционы и уличные кафе.
-
Фигуристов завезут на каток на Пушкинский бульвар
Каток займет традиционное место — аллеи Пушкинского бульвара. Его уже начали заливать. В центре поставят три световые фигуры фигуристов, с которыми можно будет фотографироваться. Ждать осталось всего несколько дней. Как пояснил «Призыву» директор МАУДО ДЮЦ «Молодежный» Марат Мангушев, работы параллельно ведутся в центре Владимира и в Центральном парке. В этом году главный городской каток оформят в ретро-стиле, чтобы посетители смогли окунуться в советскую новогоднюю атмосферу.
— Мы хотим передать вам то чувство праздника, которое было у наших родителей, бабушек и дедушек, — говорится на странице официальной группы катка.
Каток на бульваре имени Пушкина будет радовать владимирцев и гостей города уже шестой сезон. За это время на лед вышли более 81 тысячи человек. Правда, в прошлом году из-за капризов погоды все новогодние праздники лед был закрыт. Остаётся надеяться, что на этот раз повезет больше и зима порадует нас снегом и легким морозцем!
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
Обсуждение 1
Наш город красив в любое время года!