Новогодний Владимир: места для селфи и прогулок

Четыре искусственные ели «Домашняя», «Метелица», «Снежинка» и «Фэнтези» поставили на главных городских площадях: Соборной, Победы, Садовой и у ДК молодежи. Все уже украшены игрушками и гирляндами. Самая затратная в этом году ель — «Фэнтези», в сквере у областного суда. На ее установку и демонтаж потратят 1,2 миллиона рублей, почти втрое больше прежнего. Дополнительные средства понадобились на покупку новых еловых веток, ремонт световых гирлянд и ограждения.

Главная городская ель «Домашняя» на Соборной площади тоже в этом году нарядная. После многочисленных жалоб на ее неряшливый и худой вид подрядчики особенно постарались, замаскировав проблемные места игрушками и огоньками. У елок можно погулять и сделать фото. Ближе к Новому году рядом появятся домики, где будут торговать горячими напитками и выпечкой.