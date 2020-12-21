Новогодний троллейбус вышел на улицы Владимира

Новогодний троллейбус с сегодняшнего дня начал курсировать по улицам Владимира. По традиции это кольцевой маршрут № 8 «Владимирпассажиртранса». Узнать троллейбус в потоке транспорта несложно. Он украшен световыми гирляндами. На борту красуется новогоднее поздравление.

Атмосфера праздника царит и в салоне. Экипаж соответствующий: водитель выходит в рейс в шапке Деда Мороза, кондуктор работает в образе Снегурочки. Правда, в этом году экипажу пришлось позаботиться и о безопасности. Обязательным элементом экипировки выступили маски, правда, не новогодние, а защитные.

Новогодний троллейбус выпускают на улицы Владимира уже 7 лет.

Встретить Деда Мороза за рулем можно и в автобусе № 26. Причем инициатива выйти на рейс в костюме сказочного персонажа принадлежит самому водителю.

Традиция выпускать на линию новогодний общественный транспорт во Владимире существует уже 7 лет. Пассажирам идея нравится, заверяют в мэрии. Покататься на том же новогоднем троллейбусе можно будет до Старого Нового года.