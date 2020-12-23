Новогодние распродажи в «Мегаторге» будут!

Наступают зимние праздники. Обычно это пора распродаж, больших покупок, когда люди тратят деньги на подарки и просто на относительно крупные приобретения. В этом году ситуация новая: пандемия нанесла большой удар по торговле, а покупатели стали экономнее. Торговый комплекс «Мегаторг» во Владимире можно, без преувеличения, назвать индикатором состояния дел в бизнесе, связанном с фэшн-индустрией. О том, чем завершается этот сложнейший год, «Призыв» поговорил с генеральным директором «Аби Молл» Екатериной Коряковой.

Скидки в зимние праздники

— Екатерина Евгеньевна, чем отличается с позиции продаж декабрь-2020 от декабря-2019?

— Разница, конечно, есть и она ощутимая. В нынешнем году снизились ключевые показатели, определяющие эффективность работы нашего бизнеса — посещаемость торгового центра и товарооборот арендаторов. Мы примерно ушли на уровень 2015 года, когда ещё не был введён торговый комплекс «Ашан». Его открытие добавило «Мегаторгу» около 40% посещаемости от ранее существовавших объёмов. Теперь люди стали ходить за покупками меньше. Многие стараются избегать мест массового скопления людей. И денег тратят тоже меньше — экономят. Ведь одежда — это не предмет первой необходимости.

В «Мегаторге» уже открылась новогодняя ярмарка «АРТ БАЗАР», где представлены изделия, выполненные руками владимирских мастеров.

— В этой ситуации ждать ли новогодние распродажи, которые раньше стартовали 25 декабря и длились все новогодние каникулы?

— Традиционные распродажи всё равно будут, и они охватят зимние каникулы. Люди в любом случае хотят праздника, красоты, обновления — надо поддерживать надежду. Отличие от прошлых лет, возможно, выразится в том, что крупные федералы сейчас поддерживают в основном базовые коллекции — они, в первую очередь, и попадут под распродажи.

Минимальные потери

— Пандемия нанесла по фэшн-индустрии мощный удар. Были сложности с пополнением коллекций. Осенью, например, покупатели столкнулись со сложностями в приобретении обуви. Как сейчас обстоят дела?

— Конечно, ситуация сложная. Многие франшизодатели изменили условия взаимоотношений с партнёрами. Если раньше они многим давали отсрочку платежа, то сейчас такого нет. К тому же сами производители испытывают большие сложности и с оборотными средствами, и с изготовлением коллекций. То есть отрасль находится в крайне удручающем состоянии. Многие франшизодатели закрываются. Соответственно, предприниматели, купившие франшизы, тоже стоят перед выбором, как дальше развивать свой бизнес. Кто-то закрывается, кто-то меняет франшизу, у всех по-разному.

— Как чувствуют себя арендаторы торговых площадей «Мегаторга»? Недавно была информация о возможности ухода из региональных сетей крупных федеральных компаний. Насколько реальна эта угроза?

— Нет, «Мегаторг» не ощутил оттока арендаторов — ротация идёт в более или менее привычных рамках. Мы знаем, что ряд операторов поставил план по закрытию магазинов, Например, британская сеть магазинов детской одежды Mothercare объявила о закрытии значительной части своих торговых точек, в том числе во Владимире. Это единственный крупный игрок рынка, которого мы потеряли.

— А местные предприниматели?

— Мы стараемся со всеми договориться. Тех, что ушли, единицы. Тут ещё играет роль тот факт, что многие предприниматели получили меры поддержки от государства, и период льгот заканчивается весной. Если сейчас они предпримут шаги к сокращению людей, то должны будут вернуть, например, те же льготные кредиты государству. Естественно, на это никто не идёт. И тут показателен будет конец марта — апрель, когда льготный период закончится. Впрочем, не исключено — сейчас об этом говорят на федеральном уровне, что меры поддержки пролонгируют. Это тоже повлияет на развитие событий.

Работа на удержание

— Торговый центр, со своей стороны, тоже помогал арендаторам. Пока «Мегаторг» был закрыт, с ними действовала льготная система расчётов. Как сейчас строятся отношения с арендаторами?

— Мы понимаем, что трудный период продолжается, он продлится ещё долго. Поэтому на обычную систему расчётов не вернулись, с каждым арендатором индивидуально обговариваем условия. В декабре практически все они имеют скидки. Кто-то больше, кто-то меньше: смотрим, как работают арендаторы, какую долю занимает арендная плата в товарообороте. И ещё один очень существенный момент: мы оцениваем, насколько сам арендатор заинтересован в сохранении и развитии бизнеса.

Управляющая компания считает заинтересованность арендаторов важнейшим условием успешного бизнеса.

В трудных условиях каждый ведёт себя по-разному. Есть те, что просто «доживают»: не закупаются, не работают с продавцами. Казалось бы, чего проще — подготовить достаточное количество комплексных обедов, если ты организация общепита. Но были такие, у которых в 12.30 уже пусто: то, что заказал, уже продал, а другого недозаказал. Это отношение к делу. Люди его бросили и просто плывут по течению. Это значит, рано или поздно бизнес умрёт, и смысла его поддерживать нет.

А есть другое отношение. У предпринимателей, может, и денег почти нет, вкладывать нечего, но они своим бизнесом живут: находятся в торговом зале, работают с покупателями, организуют и продвигают страницы в Инстаграме — на это не нужно средств, этим просто нужно заниматься, прилагать силы, время, желание. В это надо вкладывать душу. Конечно, мы таким партнёрам помогаем, чем только можем, потому что рассчитываем с ними работать долгие и долгие годы.

— «Помогаем, чем можем». А чем, интересно, кроме скидок по аренде?

— Например, продвижением бизнеса: распространяем информацию в своих соцсетях, консультируем, даём рекомендации, особенно новичкам бизнеса. Например, недавно в «Ашане» открылся магазин «Ремесленные колбасы», где молодые ребята сами выпускают часть продаваемого ассортимента. Мы с помощью указателей постарались направить к ним трафик посетителей, посоветовали, как одеть продавцов, как сделать выкладку, как общаться с покупателями…

Виртуальные конкуренты

— Пандемия подстегнула онлайн-продажи. На ваш взгляд, будет ли эта тенденция нарастать независимо от ситуации с коронавирусом или привычка к офлайн-магазинам всё равно позволит сохранить ТЦ подавляющую часть покупателей?

— На себе усиление виртуальных конкурентов мы не почувствовали. Это подтверждают и аналитические исследования. Онлайн-продажи выросли незначительно, во всяком случае, не настолько, чтобы занять в торговом бизнесе существенную долю. Кроме того, онлайн-магазины тоже изменили свою политику. Раньше покупатель мог заказать целую кучу вещей, не платя вперёд, дома всё это примерить, отобрать нужное… Сейчас просят заплатить сразу. И ещё неизвестно, что тебе пришлют. Так что велик риск того, что потом долго-долго придётся возвращать свои деньги.

На самом деле предпринимателям, занятым в фэшн-индустрии, пока следует не опасаться конкурентов из Интернета, а нацелиться на работу в новых условиях. Понятно, что бизнес уже не будет таким, как прежде. Во всяком случае, долгое время. Надо вписываться в реальность. И администрация «Мегаторга» всё будет делать для того, чтобы вместе с арендаторами построить в этой новой реальности эффективный бизнес.