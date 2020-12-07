Новогодние елки для детей во Владимире: где, когда и почем

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«Sнежная королева» 0+
Филармония приглашает ребят и их родителей отправиться в необыкновенное новогоднее приключение! Музыкальная интерактивная сказка «Sнежная Королева» станет настоящим зимним подарком для тех, кто любит сказочные истории. Здесь есть всё: Королева с ледяным голосом, теплая, живая, любящая Герда, добрый, честный, но заколдованный Кай, а также Принц, Принцесса, Разбойница, и другие «зимние» персонажи – Снеговик, Снегири и, конечно, Дед Мороз!
Погружение в мир сказки, а также дорога к сердцу и воображению юного зрителя будет происходить с помощью музыки замечательного композитора-песенника Геннадия Гладкова, которая специально подобрана для спектакля. История о Снежной королеве в очередной раз подтвердит, что добро всегда побеждает зло и что миром правит любовь!
Исполнители: Музыкально-просветительский театр, Владимирская школа хореографии и ансамбль эстрадного танца «Эксклюзив». Музыка — Геннадий Гладков. Либретто — Лариса Сёмина. Балетмейстер — Юлия Малова. Режиссёр-постановщик — Вячеслав Мокану. Музыкальный руководитель — Дария Курпаяниди.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
25, 26 декабря и 3, 4, 5 января в 11.00
Цена билета — 400 руб., групповые заявки (от 20 чел.) — 350 руб.
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Кукольный Новый год 0+
Владимирский театр кукол приготовил к Новому году для детей спектакли на все возрасты и вкусы. Тут и театр на подушках «Лисичка-сестричка и Серый волк» (0+) и «Ежик и Елка» (0+), и классические сказки «Морозко» (0+), «Двенадцать месяцев» (6+), и современные фантазии «Круговорот под Новый год» (0+), «Три снежинки» (0+) и «Подарок Бабушки Яги» (0+). Подросткам предложат неувядаемую мистику Гоголя «Ночь перед Рождеством» (12+). Ну и, конечно, «Круглыйгод» (0+) для малышей и уморительная комедия «Ёлка для Бабы-Яги» (0+). Все новогодние каникулы можно с куклами провести!
Владимирский театр кукол: ул. Гагарина, 7
Подробную афишу смотрите здесь
Цена билета – 400 — 440 руб.
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«Исполнение желаний» 0+
Областной Дворец культуры и искусства приглашает на музыкальный спектакль по мотивам всеми любимой сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Зрителей ждут уникальная авторская музыка, современные технологии, потрясающие костюмы, веселые интерактивы, сюрпризы, фокусы и миллион разных трюков и неожиданных фишек!
Областной Дворец культуры и искусства: ул. Диктора Левитана, 4
21 – 30 декабря и 2 – 4 января в 11.00 и 14.00
Цена – 450 руб. На заявки от 100 человек действует скидка
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Новый год в Городском Дворце культуры 0+
Городской Дворец культуры представляет новогоднюю историю «Тридесятое царство» с закрученным сюжетом и неожиданной развязкой. Веселый и смекалистый Ивашка, слуга ленивого и недалекого царевича Елисея, вместе со своим хозяином отправятся спасать Красоту Земную, которую похитил злобный Кощей. Главным героям придется преодолеть козни и испытания жителей Тридесятого царства и самого Кощея. И, конечно же, появится главный волшебник Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. А еще будут куча фокусов, сюрпризов, иллюзионов и технических чудес.
А самых маленьких зрителей ожидает увлекательная история по мотивам сказки «Теремок». Они смогут окунуться в мир детства, поиграть с Мышкой-норушкой, Зайкой-побегайкой, потанцевать в с Лисичкой-сестричкой и Лягушкой-квакушкой, и, конечно, же встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. До встречи в сказке!
Городской Дворец культуры: ул. Горького, 54
«Тридесятое царство»: 21 – 30 декабря, 2- 5 января в 10.30 и 13.00
«Теремок»: 21 – 30 декабря, 2- 5 января в 10.00 и 12.00
Цена – 450 руб. Действует система скидок при коллективной заявке от 100 человек
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«Необычные новогодние приключения Деда Иваныча и Маши» 0+
Захватывающее новогоднее шоу, главными героями которого станут мудрый Дед Иваныч и непослушная Маша, настоящая искательница приключений, перенесет зрителей в волшебные миры различных сказок! Что ожидает Деда Иваныча и девочку Машу? Кто станет верным помощником в их путешествии? Какие сказочные миры посетят наши герои? А главное, чем закончится это увлекательное путешествие? Ответы на все эти вопросы Вы сможете узнать, посетив новогоднее представление.
В этом году Дом культуры молодежи удивит своего зрителя техническими новинками, авторскими костюмами, ну и, конечно, все зрители гарантированно попадут в настоящую сказочную новогоднюю атмосферу!
Дом культуры молодёжи: ул. Мира, 55
22 — 29 декабря, 3 — 5 января в 11.00 и 14.00
Цена билета — 400 руб. Сопровождающий взрослый идет бесплатно!
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Путешествие в мир сказки с театром «Разгуляй» 0+
С 19 по 30 декабря театр «Разгуляй» приглашаем детей на музыкальный спектакль «Снежная королева» по мотивам произведения знаменитого сказочника Ганса Христиана Андерсена. Добрая сказка о верности, дружбе и любви органично вписалась в современную действительность. Ребенок и взрослый увлеченно будут следить за приключениями героев сказки.
Отважная Герда, не раздумывая, отправляется на поиски своего названного брата Кая, которого похитила Снежная королева. В сказке часы вступают в диалог с героями, разбойники становятся добрыми, поют и играют со зрителями. На сцене расцветают волшебные цветы и , как всегда, добро побеждает. Живое воплощение обретает старая истина: в жизни всегда должно быть место подвигу, верности и дружбе.
Со 2 по 6 января 2021 года детей ждет музыкальный спектакль «Золушка» по мотивам одноименной сказки Шарля Перро с волшебными превращениями, играми, танцами и необыкновенными персонажами. На ваших глазах сказочные чашки и чайники закружатся в вальсе, добрая Фея превратит тыкву в карету, а старое платье Золушки в бальный наряд. Комар и Божья Коровка будут петь и увлекут весь зал веселой игрой. Ребята помогут Принцу найти прекрасную незнакомку , и Золушка в финале сказки превратится в настоящую принцессу.
Театр «Разгуляй»: ул. Добросельская, 194а
«Снежная королева»: 19,20,26,27 декабря в 10.30 и 13.00, 21-25, 28-30 декабря в 10.00 и 12.30
«Золушка»: 2 января в 13.00, 3-5 января в 10.30 и 13.00, 6 января в 10.30
Цена билета — 450-500 руб.
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«Финист - Ясный Сокол» 0+
В канун Нового года и в праздничные дни «Центр культуры и искусства на Соборной» приглашает юных зрителей на добрую и волшебную интерактивную сказку. Эта история научит маленьких зрителей не бояться трудностей, а стремиться к исполнению заветной мечты, а также расскажет про настоящую любовь, которая не продается и не покупается.
Во время спектакля происходит непрерывное взаимодействие с залом: артисты общаются с публикой, загадывают загадки, играют в заводные игры, танцуют и поют вместе со зрителем. То есть делают юного зрителя не просто наблюдателем, а непосредственным участником новогоднего действа.
После представления всех зрителей ждет хоровод и игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями и обязательно огнями зажжется большая новогодняя ель.
Центр культуры и искусства на Соборной: ул. Большая Московская, 33
21 — 30 декабря в 11.00 и 14.00. 3 и 4 января в 11.00 и 14.00
Цена билета — 350 руб.
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«В гости к Дедушке Морозу» 0+
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/muztheatre33
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