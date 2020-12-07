Новогодние елки для детей во Владимире: где, когда и почем

Филармония приглашает ребят и их родителей отправиться в необыкновенное новогоднее приключение! Музыкальная интерактивная сказка «Sнежная Королева» станет настоящим зимним подарком для тех, кто любит сказочные истории. Здесь есть всё: Королева с ледяным голосом, теплая, живая, любящая Герда, добрый, честный, но заколдованный Кай, а также Принц, Принцесса, Разбойница, и другие «зимние» персонажи – Снеговик, Снегири и, конечно, Дед Мороз!

Погружение в мир сказки, а также дорога к сердцу и воображению юного зрителя будет происходить с помощью музыки замечательного композитора-песенника Геннадия Гладкова, которая специально подобрана для спектакля. История о Снежной королеве в очередной раз подтвердит, что добро всегда побеждает зло и что миром правит любовь!

Исполнители: Музыкально-просветительский театр, Владимирская школа хореографии и ансамбль эстрадного танца «Эксклюзив». Музыка — Геннадий Гладков. Либретто — Лариса Сёмина. Балетмейстер — Юлия Малова. Режиссёр-постановщик — Вячеслав Мокану. Музыкальный руководитель — Дария Курпаяниди.

Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1

25, 26 декабря и 3, 4, 5 января в 11.00

Цена билета — 400 руб., групповые заявки (от 20 чел.) — 350 руб.