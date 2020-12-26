Николай Златовратский: писатель, с которого началась владимирская литература

Николай Златовратский – один из тех знаменитых уроженцев Владимира, творчество которых мы почти не знаем. Да, его именем названа улица, а на доме, где писатель родился и вырос, висит мемориальная доска. Но многие ли из нас читали известные сочинения Златовратского – повесть «Крестьяне-присяжные», роман «Устои», «Деревенские будни» или более поздний «Город рабочих»? Ну что тут поделать, если пик популярности Златовратского пришелся на 80‑е годы XIX века, когда нашего земляка ставили в ряд представителей «мужицкой беллетристики» на второе место после Глеба Успенского.

Но работы Златовратского важны для нас не только как литературные произведения, но и как документы, в которых отражены самые разнообразные стороны жизни крестьян Владимирской губернии второй половины XIX – начала XX века. Именно здесь, на родной Владимирской земле, он черпал сюжеты для своих произведений, которые принесли ему всероссийскую славу. На протяжении почти 80 лет, вплоть до конца 1950-х годов он оставался первым и единственным владимирским писателем, пока не вышли в свет «Владимирские проселки» Владимира Солоухина.

Родился в «сорочке»

Николай Николаевич Златовратский родился 26 декабря 1845 года в семье владимирского чиновника Николая Петровича Златовратского и дочери вязниковского священника Марии Яковлевны Чернышовой. Матушка мучалась им трое суток, он был у нее первенцем. Родовые муки ее достигли такой степени, что все окружающие пришли к решению обратиться к местному приходскому батюшке с просьбой прибегнуть к помощи высшей силы и отворить в церкви царские двери. По-видимому, это было исполнено, и роды прошли благополучно. Маленький Николай родился в «сорочке». Его матушка хранила ее потом в виде сверточка сухой кожицы в маленьком мешочке, показывала сыну и говорила, что это не со всяким бывает и что рождение в ней принесет ему счастье в жизни.

И фамилию свою Златовратские получили по Николо-Златовратской церкви города Владимира, где простым дьяконом служил дед писателя Пётр Иванович. По семейному преданию он и священник этой церкви носили одинаковую фамилию Иговский. Местный архиерей, во избежание путаницы, велел кому-нибудь взять фамилию Златовратский, и выбор пал на Петра Ивановича.

Литературное детство

Отец будущего писателя работал в Дворянском собрании писцом, экзекутором и бухгалтером, затем в Палате гражданского суда. Закончил он свою карьеру в 1881 году в должности архивариуса Владимирского окружного суда. Особую славу ему принесла публичная библиотека, которая по его инициативе была открыта в здании Дворянского собрания. Именно совместная работа с отцом в библиотеке пробудила в юном Коленьке интерес к чтению книг. Помогая взрослым в составлении каталогов, размещении и выдаче книг, Златовратский, по его признанию, пережил духовное «преображение», приохотился к чтению.

Кроме того, его отец собирался издавать «Владимирский вестник», в котором должен был принять участие Добролюбов. Он был однокурсником и другом дяди Златовратского, Александра Петровича, по Главному педагогическому институту. Приезд Николая Добролюбова во Владимир для переговоров о сотрудничестве в проектируемой братьями Златовратскими неофициальной газете произвел на юношу неизгладимое впечатление. Но издание, к сожалению, не было разрешено.

Златовратский рано познакомился с сочинениями Белинского, Добролюбова, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, с журналом «Колокол». Уже в гимназии проявились его литературные склонности: он выпускал рукописный журнал «Наши думы», писал стихи и по Кольцову и по Некрасову, рассказы по Тургеневу и Помяловскому, даже сочинил по Островскому целую драму из народного быта в подражание его «Грозе».

Первые «университеты»

За год до его окончания гимназии, в 1863 году, был уволен отец писателя. В первое время он устроился торговать газетами в киоске на вокзале, а через некоторое время передал это дело своему сыну Николаю. Это была первая работа будущего писателя.

В 1864 году Златовратский устроился вольнослушателем на историко-филологический факультет Московского императорского университета. В таком положении он пробыл год, в 1865-м переехал в Санкт-Петербург и поступил в Технологический практический институт, где добился стипендии как сын малоимущих родителей. Но стипендии оказалось недостаточно, Златовратский испытывал постоянную нужду, которая не давала ему возможности регулярно посещать занятия. Свои «столичные мытарства» — скитания по «углам» и ночлежкам, голод — он описал впоследствии в рассказе «В артели».

В итоге в июле 1866 года он пропустил переводные экзамены, был лишен стипендии, что сделало невозможным дальнейшее обучение. Но в том же году он поступил на работу корректором в газету «Сын отечества». Это пробудило в нем страсть к литературной деятельности, которой он с увлечением предавался еще в гимназии. В августе того же года в журнале «Отечественные записки» состоялась первая публикация Златовратского – небольшой очерк «Чупринский мир». С этого времени ведется отсчет литературной деятельности Златовратского.

Возвращение во Владимир

Нужда, из которой писатель не мог выбраться, привела к тяжелой хронической болезни. В 1872 году Златовратский в обморочном состоянии был доставлен в больницу, после выхода из которой он вернулся в родной Владимир. Здесь, поправив здоровье, он написал свое первое крупное произведение, которое принесло ему славу, – повесть «Крестьяне-присяжные», которая была напечатана в «Отечественных записках» в 1874-1875 годах.

Затем появились такие его сочинения, как романы «Устои» и «Золотые сердца», «Очерки крестьянской общины», а также подробные «Воспоминания» о его детстве и юности. Стоит отметить, что «Устои» — единственный роман в истории народнической литературы.

В 1876 году Златовратский женился на Стефании Августовне Яновской, дочери известного владимирского врача польского происхождения. У супругов Златовратских было четверо детей: Николай, профессор физики и один из основателей Ташкентского университета, Александр, скульптор, Софья, педагог и детская писательница, и Стефания.

Прижизненное признание

Произведения Златовратского были хорошо известны читающей публике конца XIX – начала XX века, при жизни вышло два его полных собрания сочинений. Он был признан непревзойденным бытописателем русской деревни пореформенного периода, который скрупулёзно описал жизнь и традиции крестьянской общины и семьи, а также болезненный процесс тех изменений, которые происходили после 19 февраля 1861 года.

Заслуги Николая Златовратского перед русской литературой были по достоинству оценены, и 1 ноября 1909 года ему было присвоено звание академика по разряду изящной словесности. Историк русской литературы, профессор Александр Веселовский так писал о нем: «Словно драгоценный обломок славной старины, окруженный водоворотом новых сил, тревожных, страстных в своей борьбе, в своих исканиях, выдается в современной литературе светлый, цельный, глубоко и искренне преданный своим заветным целям, верный художественной и бытовой правде, писательский облик Николая Николаевича Златовратского».

Умер Николай Златовратский 10 декабря 1911 года в своей квартире в Москве, а похоронен был 14 декабря на Ваганьковском кладбище. Имя его не пропускает ни одна литературная энциклопедия или справочник. Более известного уроженца Владимира в литературе XIX века, в общем-то, и не было.