Нет наличных — нет проблем, или как упростить свою жизнь

Свои истории рассказали казанцы, которые выбрали безналичную жизнь и ни капли не пожалели

Мария, многодетная мама:

Когда у тебя трое детей, вся твоя жизнь крутится вокруг них. Это только кажется, что у домохозяйки полно свободного времени. Но ведь стирку, уборку, проверку уроков, бесконечную готовку никто не отменял. Еще хочется и себе любимой время уделить. А когда раньше начинали квитанции на оплату приходить, мне совсем грустно становилось. Как вспомню эти походы на почту или в банк, столько времени уходило на стояние в очередях.

Настоящей палочкой-выручалочкой для меня стала банковская карта. Сразу подключила автоплатеж в Сбербанке, и теперь счета оплачиваются автоматически. В установленную дату банк проверяет мою задолженность, отправляет смс с суммой платежа и на следующий день списывает деньги с карты.

Иметь банковскую карту могут теперь не только взрослые, но и дети. Я оформила сыновьям бесплатные виртуальные карты СберKids всего за несколько кликов в приложении Сбербанк Онлайн. В СберKids ребенок может научиться распоряжаться деньгами, а мне удобно контролировать траты.

Теперь я спокойна, раньше мальчишки теряли деньги, которые давала на проезд и перекусы. Как говорится, нет наличных – нет проблем.

Булат, студент:

Лично мне наличные не нужны! Помимо стипендии, которая приходит на карту Сбера, у меня есть еще доходы. Подрабатываю на доставке в Самокате и беру заказы на дизайн. Все деньги держу на разных картах и на вкладах. Например, для покупок в интернете всегда использую цифровую карту. Это безопасно и быстро.

Для путешествий использую СберКарту Тревел, на которой коплю СберМили и использую при оплате отелей и билетов на сайте или в приложении СберСпасибо .

Для непредвиденных расходов у меня есть кредитка, которая меня часто выручает.

А вот накопления привык держать на вкладах. Обычно выбираю высокодоходные, у банков часто бывают акции.

Ираида, искусствовед:

Я человек творческий, окончила музыкальную школу и консерваторию. Очень люблю ходить в театры и на выставки. Но в этом году, жизнь заставляет нас меньше посещать подобные мероприятия. Теперь наслаждаюсь концертами онлайн. Пришлось привыкать к новым реалиям и онлайн я теперь делаю практически все, банковская карта Сбербанка мне в этом очень помогает.

Из дома оплачиваю обязательные платежи, доставку продуктов и лекарств. Через приложения на смартфоне покупаю музыку, фильмы, сериалы и книги.

Сейчас присматриваю тур на весну, мечтаю побывать в Италии и сходить в знаменитый Ла Скала. Для этого начала откладывать, но не наличные под матрас, а тоже онлайн, отличный бесплатный сервис есть в Сбербанк Онлайн – Копилка. Идти к своей цели становится легче, ведь сумма периодически списывается с моего карточного счета и зачисляется на сберегательный. Время списания, условия и размер перевода я выбираю сама.

ПАО Сбербанк