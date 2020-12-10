Несколько школ отправили на дистанционку без согласия родителей

Родители закрытых на дистанционное обучение школ Суздальского района не понимают, кто и почему принял такое решение. О переводе детей на дистант им просто сообщили в родительских чатах, когда времени среагировать уже не осталось. В результате дома пришлось оставить даже учеников начальной школы, которые самостоятельно не могут не только проходить обучение, но и разогреть себе завтрак.

— 6 декабря в мессенджеры нам сообщили о том, что школа переходит на дистанционное обучение. Не отдельные классы, а сразу все. В нашей школе нет большого числа заболевших с признаками ОРВИ, в этом году эта цифра даже ниже, чем в прошлом аналогичном периоде, — 7,5%, а переводить классы на карантин (заметьте классы, а не школу целиком) начинают при превышении порога в 20%, — рассказывает «Призыву» жительница поселка Боголюбово Екатерина Желтованова. — У меня двое детей: 2-й и 9-й классы. Получается, нам, родителям, предлагают детей оставить дома одних, без присмотра, на целый рабочий день, и первые классы в том числе. Дети предоставлены сами себе и гаджетам, пока родители на работе. Об организации нормального питания дома тоже вопрос остаётся, погреть не всякий первоклашка может себе еду, это, как минимум, опасно.

Родители говорят, что если в первую волну пандемии вместе с детьми дома оставались взрослые, то сейчас режим всеобщий самоизоляции не введен, мамы и папы вынуждены ходить на работу. И ладно, если речь идет об учениках среднего или старшего звена, но в самостоятельность первоклашки верится с трудом. При этом, по словам родителей, принимая важное решение, с ними никто не посоветовался. И так сразу в нескольких школах района.

— Приказ о переводе на дистанционное обучение был принят без учета родительского комитета. Нас просто поставили перед фактом, — рассказывает жительница поселка Садовый Оксана. — При этом даже возможности отпроситься с работы у нас не было. Мы, конечно, возмущены. И ладно, если бы все болели. Мы бы вместе с детьми ушли на больничный и остались дома. В нашем классе, например, и учитель, и дети ходят на занятия. Посещаемость — 90-100%. Мы не понимаем, кто принял решение.

При этом директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева каждый раз подчеркивает: перевести школу на дистанционное обучение может только руководитель образовательного учреждения и только после обсуждения с членами родительского комитета.

Мамам и папам должны объяснить ситуацию. Перевести школу полностью на дистанционку может только региональный орган Роспотребнадзора. Но на данный момент такого постановления нет.

— Решение о форме обучения – будь то очная форма, с использованием дистанционных технологий или очно-заочная форма – может быть разным для крупных и малокомплектных школ, для старшеклассников и малышей начальной школы. Главное, чтобы решение принималось с учётом родительского мнения и приоритетом сохранения здоровья ребёнка, — говорит Ольга Беляева

Родители оставшихся без присмотра детей уже бьют во все колокола. Так в Садовой средней школе после общения с директором и официального обращения в адрес администрации образовательного учреждения ученики возвращаются за парты уже в понедельник. В Боголюбово на момент написания материала такое решение еще не принято. Мамы и папы готовят письма в администрацию района и на имя директора школы. При этом даже в руководстве, кажется, нет до конца понимания причин перевода детей на дистанционное обучение.

— Решение о переводе школ на дистанционку принял учредитель, т. е. администрация района. Предварительно до 20 декабря. Но сейчас у нас будет видеоконференция, на которой, возможно, это будет решаться. Заболеваемость у нас нормальная. По каким-то показателям она даже лучше, — рассказали «Призыву в администрации Боголюбовской средней общеобразовательной школы.

Сами родители говорят, что приказа о переводе школы на дистанционное обучение они не видели.

И почему, если и была необходимость, не закрыли отдельные классы, а отправили на дистанционку всех детей, они не понимают. При этом даже в Москве, где заболеваемость коронавирусом достигает максимальных показателей по стране, дети начального звена ходят в школу. О невозможности перехода на дистант для малышей не раз говорили и в департаменте образования Владимирской области.

При этом Ольга Беляева подчеркивает, что в школах в основном болеют педагоги. Дети уходят на больничный не чаще, чем в прошлые годы. Против дистанционного обучения на прошлой неделе выступил и Роспотребнадзор. По словам представителя ведомства, в школах легко отследить заболевших, тогда как оставшиеся дома дети могут легко разносить заразу по пожилым родственникам. Да и сидеть с учениками младших классов, скорее всего, будут именно бабушки и дедушки, контактировать с которыми сейчас нежелательно.

Ранее «Призыв» сообщал, что областной департамент здравоохранения поспорил с Роспотребнадзором о переходе на дистанционное обучение.