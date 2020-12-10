Несколько школ отправили на дистанционку без согласия родителей

Жители Суздальского района бьют тревогу

Родители закрытых на дистанционное обучение школ Суздальского района не понимают, кто и почему принял такое решение. О переводе детей на дистант им просто сообщили в родительских чатах, когда времени среагировать уже не осталось. В результате дома пришлось оставить даже учеников начальной школы, которые самостоятельно не могут не только проходить обучение, но и разогреть себе завтрак.

6 декабря в мессенджеры нам сообщили о том, что школа переходит на дистанционное обучение. Не отдельные классы, а сразу все. В нашей школе нет большого числа заболевших с признаками ОРВИ, в этом году эта цифра даже ниже, чем в прошлом аналогичном периоде, — 7,5%, а переводить классы на карантин (заметьте классы, а не школу целиком) начинают при превышении порога в 20%, — рассказывает «Призыву» жительница поселка Боголюбово Екатерина Желтованова. — У меня двое детей: 2-й и 9-й классы. Получается, нам, родителям, предлагают детей оставить дома одних, без присмотра, на целый рабочий день, и первые классы в том числе. Дети предоставлены сами себе и гаджетам, пока родители на работе. Об организации нормального питания дома тоже вопрос остаётся, погреть не всякий первоклашка может себе еду, это, как минимум, опасно.

Ученики младших классов остались одни дома. Фото «Призыва»

Родители говорят, что если в первую волну пандемии вместе с детьми дома оставались взрослые, то сейчас режим всеобщий самоизоляции не введен, мамы и папы вынуждены ходить на работу. И ладно, если речь идет об учениках среднего или старшего звена, но в самостоятельность первоклашки верится с трудом. При этом, по словам родителей, принимая важное решение, с ними никто не посоветовался. И так сразу в нескольких школах района.

Приказ о переводе на дистанционное обучение был принят без учета родительского комитета. Нас просто поставили перед фактом, — рассказывает жительница поселка Садовый Оксана. — При этом даже возможности отпроситься с работы у нас не было. Мы, конечно, возмущены. И ладно, если бы все болели. Мы бы вместе с детьми ушли на больничный и остались дома. В нашем классе, например, и учитель, и дети ходят на занятия. Посещаемость — 90-100%. Мы не понимаем, кто принял решение.

При этом директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева каждый раз подчеркивает: перевести школу на дистанционное обучение может только руководитель образовательного учреждения и только после обсуждения с членами родительского комитета.

Мамам и папам должны объяснить ситуацию. Перевести школу полностью на дистанционку может только региональный орган Роспотребнадзора. Но на данный момент такого постановления нет.

— Решение о форме обучения – будь то очная форма, с использованием дистанционных технологий или очно-заочная форма – может быть разным для крупных и малокомплектных школ, для старшеклассников и малышей начальной школы. Главное, чтобы решение принималось с учётом родительского мнения и приоритетом сохранения здоровья ребёнка, — говорит Ольга Беляева

Департамент образования настаивает на диалоге с родителями. Фото «Призыва»

Родители оставшихся без присмотра детей уже бьют во все колокола. Так в Садовой средней школе после общения с директором и официального обращения в адрес администрации образовательного учреждения ученики возвращаются за парты уже в понедельник. В Боголюбово на момент написания материала такое решение еще не принято. Мамы и папы готовят письма в администрацию района и на имя директора школы. При этом даже в руководстве, кажется, нет до конца понимания причин перевода детей на дистанционное обучение.

Решение о переводе школ на дистанционку принял учредитель, т. е. администрация района. Предварительно до 20 декабря. Но сейчас у нас будет видеоконференция, на которой, возможно, это будет решаться. Заболеваемость у нас нормальная. По каким-то показателям она даже лучше, — рассказали «Призыву в администрации Боголюбовской средней общеобразовательной школы.

Сами родители говорят, что приказа о переводе школы на дистанционное обучение они не видели.

И почему, если и была необходимость, не закрыли отдельные классы, а отправили на дистанционку всех детей, они не понимают. При этом даже в Москве, где заболеваемость коронавирусом достигает максимальных показателей по стране, дети начального звена ходят в школу. О невозможности перехода на дистант для малышей не раз говорили и в департаменте образования Владимирской области.

Родители просят вернуть детей в школу. Фото: nv.ua

При этом Ольга Беляева подчеркивает, что в школах в основном болеют педагоги. Дети уходят на больничный не чаще, чем в прошлые годы. Против дистанционного обучения на прошлой неделе выступил и Роспотребнадзор. По словам представителя ведомства, в школах легко отследить заболевших, тогда как оставшиеся дома дети могут легко разносить заразу по пожилым родственникам. Да и сидеть с учениками младших классов, скорее всего, будут именно бабушки и дедушки, контактировать с которыми сейчас нежелательно.

Ранее «Призыв» сообщал, что областной департамент здравоохранения поспорил с Роспотребнадзором о переходе на дистанционное обучение.

Ольга Матвеева

Фото ТАСС


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