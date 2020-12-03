Назван возраст болеющих коронавирусом во Владимирской области

Роспотребнадзор озвучил возраст пациентов, болеющих коронавирусом во Владимирской области. По словам представителя ведомства, больше всего инфицированных среди трудоспособного населения. В общей статистике заболеваемости люди от 30 до 49 лет занимают примерно треть. Начиная с 21 сентября, положительные тесты получили 2524 человека из этой группы. Примерно столько же носителей вируса среди жителей в возрасте от 50 до 64 лет — 2490.

— Начиная с сентября, во всех возрастных категориях мы видим рост заболеваемости. В некоторых случаях в три раза, — отметил начальник санитарного отдела Роспотребнадзора Сергей Макеев на еженедельном брифинге по эпидемиологической ситуации в регионе. — Мы говорим о том, что большинство заболевших — работающие люди. Именно поэтому мы просим работодателей усилить меры, рекомендованные Роспотребнадзором, и внимание за сотрудниками.

Настораживает и рост числа заболевших среди пожилых людей. На данный момент люди старше 65 лет занимают третье место в списке инфицированных коронавирусом. Положительные тесты только за осень пришли 1636 пенсионерам – это 21% от общего числа носителей инфекции. Именно эти люди в группе риска, и им важно соблюдать самоизоляцию, напоминают в областном департаменте здравоохранения.

— Я очень прошу пожилых людей остаться дома, соблюдать режим самоизоляции. А родственников пенсионеров обеспечить им все условия для того, чтобы они не выходили на улицу, не заражались, — обратилась к людям старшего поколения и их родственникам глава областного департамента здравоохранения Елена Утемова. — Я напоминаю, что вероятность неблагополучного исхода у граждан старшего возраста, болеющих коронавирусом, достигает 30%. Возраст приводит к накоплению ряда заболеваний, которые неожиданно ведут себя при COVID-19.

Женщины во Владимирской области болеют чаще мужчин.

Дети, по словам специалистов, болеют коронавирусом меньше других. Так, в возрастной категории до года зафиксировано только 20 случаев заражения — 0,3% от общего числа, от года до 6 лет вирус подхватили 126 человек — 1,6%, а от 7 до 14 – 3,1%. В два раза больше инфицированных среди людей от 18 до 29 лет — 7,3%. При этом надо понимать, что дети чаще всего переносят инфекцию бессимптомно, да и тесты маленьким жителям области делают не всегда даже с клиническими симптомами.

Интересная статистика и по половому признаку: по данным ведомства, большинство заболевших — женщины. Среди пациентов с ковидом их 61%. Мужчин с положительными тестами всего 39%. Почти все инфицированные заразились в России. Риск подхватить болезнь есть на работе, в транспорте или в медучреждении. Один инфицированный человек может отправить на больничный целую семью.

Ранее «Призыв» сообщал, что новый, на этот раз позитивный рекорд установила Владимирская область. За минувшие сутки больничный закрыли сразу 356 пациентов с коронавирусом.