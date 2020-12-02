Нашатырь нюхала, как воду! Истории владимирцев, переболевших COVID-19

Обстановка по коронавирусу неблагополучная не только во Владимирской области, но и в других регионах. Статистика не радует (да и все понимают, что она очень приблизительная): количество заболевших увеличивается, растут и показатели смертности. Если в апреле народ шутил и искал заболевших, то сегодня можно по пальцам на руке пересчитать тех, кто не переболел или у кого в окружении еще держат оборону.

Из-за паники (как много больных!) и любимой привычки запасаться впрок в аптеках стало трудно купить лекарства. В мессенджерах и социальных сетях пересылаются «волшебные списки», что пить, если вдруг накрыл коронавирус. На форумах каждый второй мнит себя врачом и раздает советы. Насколько страшен коронавирус в сегодняшних реалиях, нам рассказали две владимирские семьи, которые уже переболели «заразой 2020 года». По просьбе наших героев, мы изменили имена.

С госпитализацией проблемы

Алевтина Виноградова заболела вирусом не только сама, но и лечила свекров, родителей, детей и мужа. По мнению женщины, самое страшное – это паника и «святая вера в антибиотики». Алевтина поделилась своей историей:

— Я не знаю, кто принес вирус в семью. Раньше я считала, кто первый заболел, то и виноват, но начиталась научных исследований, что коронавирус «может прятаться» в организме от 5 до 11 дней.

Мои родители переболели в октябре. Папа в легкой форме, а вот маме пришлось полежать в больнице. Причем устроить ее в больницу мне было очень сложно. КТ показывало больше 45% поражения легких, но сатурация была в норме.

Буквально на глазах маме стало плохо, начались проблемы с дыханием, сатурация упала, трудно было высказать на одном вдохе даже небольшую фразу.

Я стала звонить в «скорую», но вызовов было много, время прибытия бригады неизвестно. Повезла ее по больницам сама, где у нас были открыты приемные отделения. Каким-то чудом маму удалось устроить. Слава богу, врачи ее подняли на ноги. Я не знаю, как сейчас с госпитализацией обстоят дела, но многие мои знакомые жалуются, что попасть на лечение проблематично, как бы об обратном нас не уверяли наши чиновники. Тогда я не заболела, несмотря на то, что носилась с мамой и навещала папу.

Намучавшись с мамой, Аля и муж Андрей каждый день просили свекровь и свекра сидеть дома. Но сами были на работе, а старые люди упрямы. У свекрови подруги не ограничивали себя в передвижении. И она тоже игнорировала просьбы детей. Ответ на все был один: «Что со мной может случиться? Я в маске»! Но в начале ноября свекровь слегла с температурой 38. Аля с мужем носили продукты до двери. Участкового врача удалось вызвать быстро, сделали платный тест на коронавирус, хотя бесплатно тоже брали (результат платного теста получили через 3 дня, бесплатный ждали 2 недели). Участковый терапевт назначал КТ по квоте. Оказалось, 10-15% поражения легких. Велел лежать больше на животе и надувать воздушные шарики.

Аля с дрожью в голосе вспоминает:

— Свекровь — женщина мнительная, она несколько раз вызывала врача, затерроризировала дочь в Питере. Пропила два вида антибиотиков, хотела пить еще. Мы же были уверены, что она только сбивает температуру, которая выше 38 не поднималась.

Дальше заболел свекр, муж Али «переехал» с 8-го этажа на 3-й (семьи живут в одном доме), чтобы ухаживать за родителями, и сам свалился на третий день после переезда с температурой 39. Женщина осталась с двумя детьми. Дочь ходит в садик, сын — в школу. У дочери резко поднялась температура, началась диарея. Решили, что ребенок притащил ротовирус из садика, ведь другие вирусы никуда не исчезли. Но у сына на следующий день утром тоже подскочила температура и заложило нос.

Лечат по симптоматике

Аля рассказывает, что вызвала врача, который сразу же прописали ферон в нос и антибиотики, если температура не пройдет на пятый день:

— Мужу, кстати, взрослый участковый выкатил такой же список. Я ушла на больничный и удаленку. И у меня через пару дней пропал нюх (больше никаких проявлений не было). У нас дома живут три кошки, если они вместе сделают все свои дела в горшок, то мимо не пройдешь, ароматы будут напоминать о том, что пора бы убирать «достижения». Я ходила мимо горшка, словно у меня дома ромашковое поле. Дочь жаловалась: «Мама, плохо пахнет», — а я нашатырь нюхала, как воду.

Андрея вернули домой, у него температура скакала от 38 до 40 в течение 12 дней, сильно болела голова, нюх был при нем, зато слабость была дикая. Я его водила до туалета и обратно. Сдавали кровь на анализ, чтобы не пропустить бактериальную инфекцию. Свекровь звонила и требовала, чтобы он срочно начал пить антибиотики и фероны. Признаться, я почти дрогнула.

Свекровь советовала закапывать лимонный сок, делать какие-то маски со спиртом, дышать над перекисью. А я ей отвечала, что в первую волну монахи еще рекомендовали крест маслом на двери рисовать.

Помогла двоюродная сестра из Москвы: она состыковала Алю по скайпу со столичным пульмонологом. Тот дал важные рекомендации:

Температура – не показатель остроты болезни.

Температура может скакать и неделю, и две.

Температуру надо сбивать.

Не надейтесь на фероны, большинство из них не несут ни пользы, ни вреда. Иммунитет искусственно поднять невозможно.

Антибиотики нужны в случае бактериальной инфекции, ее подтверждает анализ крови.

Лечение по симптоматике. Следить за сатурацией.

Нюх разрабатывать эфирными маслами. Чуть-чуть подышал, убрал бутылек от носа. Не разрешено тем, у кого аллергия, астма, иначе можно спровоцировать приступ.

Андрей потом делал КТ, всего 15% поражения легких, кашля и одышки почти не было. Дети выздоровели за 3 дня. Нюх к женщине вернулся через 2 недели. Было непривычно поначалу. Алевтина советует всем быть благоразумными:

— В моем рассказе есть доля иронии, но реально страшно оттого, что люди безграмотны, свято верят псевдосоветчикам, в фероны, едят антибиотики на всякий случай, сами отменяют и назначают лекарства. Это понятно, что многим страшно от неизвестности. Мне самой не один раз было страшно, особенно, когда мама была в больнице, и муж одну ночь бредил от температуры 39,8. И мы ее еле сбили.

И еще я столкнулась с дикой ситуацией, когда сообщаешь, что болели, а от тебя начинают шарахаться. А вдруг ты еще заразная? Вы точно выздоровели? Апофеозом стало то, что родственники на днях попросили, чтобы сын не приходил на день рождения к их ребенку.

И еще, ребята, носите маски! В моем окружении у нескольких человек близкие болели коронавирусом. И вот некоторые «неболеющие» потом сдавали анализ на антитела. И они были. То есть человек перенес болезнь, не замечая и не подозревая (у кого-то пару дней голова поболела, температура до 37 поднялась). А ведь эти люди являлись распространителями инфекции.

Похоронили близких

Иван Сотников в неравной борьбе с коронавирусом потерял близких, переболел сам, сейчас лечатся его дети. Иван рассказывает о своей беде:

— В сентябре у меня умер старший брат, хоронили в закрытом гробу. Да, всех коронавирусных хоронят только так, возможности попрощаться нет. Я был не готов к этому, тяжело. Отпевание возможно только в двух церквях города. У брата в анамнезе была онкология — организм не справился.

В октябре у жены умер отец, тоже коронавирус. Был крепкий и бодрый старичок. В итоге тоже закрытый гроб и могила на Улыбышево. Родственники наши стали возмущаться: почему не устраиваем поминки? Я вспылил: в такое время каждый сидит за своим столом, еще не хватало, чтобы кто-то еще заболел и умер.

Я считаю, что у нас в регионе не хватает большого коронавирусного госпиталя. Недавно дальняя родственница пыталась лечь в больницу, мест не было. Соседи «скорую» ждали 12 часов. Хотя я понимаю, что и в других регионах обстановка тоже не сахар.

Дочь снимает в Подмосковье квартиру с подругой. Когда заболела, долго вызывала врача участкового, «скорую» не смогла дождаться, ей все хуже и хуже было. Сын рванул на машине из Москвы к ней, привез к себе. И на дом вызвал «скорую», госпитализировали. У дочки на руках был результат КТ (поражение легких 40%). Сказали, что с показателями до 20% в Москве всех оставляют лечиться дома. Если результатов КТ нет, везут сначала на томографию, лишь потом госпитализируют.

Иван с женой переболели коронавирусом в конце октября: головная боль, красное горло, температура под 38,5, слабость, ощущение, что медленно проворачивают в мясорубку. Долго лечили кашель. Иван вспоминает ход болезни:

— Антибиотики пили, нам их выписали, велели начинать лечение антибиотиками, если на пятый день не будет падать температура. Витамин Д, С велели пить. Фероны в нос капали и пили. КТ мы не делали. Ну, сделаешь ты, узнаешь процент, дальше что? На седьмой день исчезла температура, а слабость долго проходила.

Прошло больше месяца, а я и сейчас до магазина и обратно хожу с трудом, устаю.

И иногда ощущение, что мозг мысли с трудом как-то связывает, мыслительные процессы заторможены. А в старческий маразм мне еще рано впадать, 60 лет всего.

Дочь лежит третью неделю в больнице, дышит через канюли. Врачи заговорили о выписке. Мы только вздохнули, как свалился сын и вся его семья. Лечатся дома и без антибиотиков, молю бога, чтобы все прошло без осложнений. Переживаем, что помочь некому с детками. Сами еле ходим после болезни.

«Призыв» всем желает здоровья! Пожалуйста, не занимайтесь самолечением, носите маски и берегите себя и близких. Более подробно о том, как восстановиться после ковида, «Призыв» писал здесь .