Налоговая сообщает

С 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) не применяется (Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ).

Для применения в 2021 году упрощенной системы налогообложения (УСН) необходимо до 31 декабря 2020 года подать в налоговый орган уведомление о переходе на УСН.

Для применения с января 2021 года патентной системы налогообложения (ПСН) индивидуальным предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года включительно подать в налоговый орган заявление о выдаче патента.

Организации и индивидуальные предприниматели, не перешедшие с 01.01.2021 с ЕНВД на иные специальные налоговые режимы, будут автоматически с указанной даты сняты с учета в качестве налогоплательщиков ЕНВД и переведены на общий режим налогообложения.

Федеральным законом №373-ФЗ от 23.11.2020 внесены изменения в применение патентной системы налогообложения – расширен перечень применяемых видов деятельности, увеличена площадь для осуществления розничной торговли и общепита с 50 до 150 кв. метров, добавлена возможность уменьшения стоимости патента на сумму уплаченных страховых взносов.

Законом Владимирской области от 30.11.2020 №113-ОЗ внесены изменения в Закон от 29.05.2015 №63-ОЗ «О патентной системе налогообложения во Владимирской области», согласно которым расширен перечень с 63 до 84 видов деятельности, определен размер потенциально возможного к получению годового дохода по видам предпринимательской деятельности.

Законом Владимирской области от 30.11.2020 №115-ОЗ для организаций и индивидуальных предпринимателей, применявших в 2020 году единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, установлены дифференцированные (пониженные) налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на период 2021 года.

Законом Владимирской области от 29.05.2020 №37-ОЗ на территории Владимирской области с 01.07.2020 года введен в действие новый специальный налоговый режим для физических лиц и индивидуальных предпринимателей – «Налог на профессиональный доход».

Преимуществами данного режима является отсутствие обязанности представление налоговых деклараций и отчетности, не требуется применять ККТ, отсутствует обязанность уплачивать страховые взносы, выгодные налоговые ставки.

Подробности можно узнать на сайте ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/envd2020/).

Подобрать подходящий режим налогообложения можно с помощью сервиса, размещенного на сайте ФНС России ( https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/).