Набережную в Собинке достроят в 2022 году

Набережная Клязьмы в Собинке войдет в историю реализации программы создания комфортной городской среды как самый долгосрочный проект. Она строится в 5 этапов и будет полностью завершена в середине 2022 года. Сейчас на портале госзакупок торгуется четвертый этап. Популярность закупки высокая — заявились шесть подрядчиков. Хотя сумма контракта по меркам строителей — копеечная, около 5 миллионов рублей. По сравнению с парками во Владимире, Коврове, Муроме стоимость ниже в десятки раз.

Да и работы — вполне рядовые. До середины следующего года на берегу реки Клязьмы сделают тротуар, велодорожку и освещение. В предыдущие этапы выполнялись те же работы, плюсом поставили лавочки и ограждение на берегах, чтобы преградить людям путь к реке. Вот такая набережная, без выхода к воде.

В рамках четвертого этапа срубят 16 деревьев: тополей, берез, кленов, а также выкорчуют пни.

При этом подрядчики готовы снизить цену реализации контракта на треть, чтобы получить эту работу. В планах администрации Собинки после набережной перейти к благоустройству бульвара на Чайковского.



В 2021 году в регионе на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий по нацпроекту создания комфортной городской среды планируют потратить 511 миллионов рублей. Областные власти среди прочих объектов выделяют Фатьяновский парк, который облагородят к концу лета. Во Владимире же продолжится реконструкция парка «Добросельский». Сделают скейт-парк, парковку, велодорожки и тротуары.