На пожаре во Владимире погибла пенсионерка-инвалид

10 человек спасли на пожаре в многоэтажке, расположенной на улице Юбилейной во Владимире. Все они жители верхних этажей. Едкий дым распространился молниеносно и буквально заблокировал людей в своих квартирах. К счастью, помощь подоспела вовремя. С использованием спасательных устройств сотрудники МЧС России вывели жильцов на свежий воздух. Ещё двое человек были эвакуированы.

Сообщение о возгорании поступило в 06.50. Загорелась квартира на шестом этаже. На пожаре спасатели обнаружили погибшую женщину. По предварительным данным, она была инвалидом и не могла самостоятельно передвигаться. Пожар в квартире обнаружила сиделка, которая утром пришла к 83-летней женщине.

В результате пожара сгорела комната на площади 12 кв. метров.

Обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники правоохранительных органов, уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.