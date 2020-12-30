На пожаре во Владимире погиб человек

Тревожная ночь выдалась у жителей пятиэтажного дома на улице Лакина во Владимире. Загорелась квартира на 5 этаже. Сигнал о возгорании пожарные получили в 00.39. Едкий дым молниеносно распространился по всему подъезду. При помощи спасательных устройств пожарные вывели на свежий воздух 18 человек, из них 8 детей. Еще 25 человек были эвакуированы.

Площадь пожара составила 40 кв. метров.

В сгоревшей квартире пожарные обнаружили погибшего мужчину 1980 года рождения. Причина случившегося пока неизвестна. Ее устанавливают дознаватели МЧС.

Спасатели вновь напоминают жителям Владимирской области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае возникновения пожара звонить нужно по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного), уточняют в ведомстве.