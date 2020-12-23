Музыкальные Вязники и ремесленная Мстёра. Путешествие на восток области

От Вязников до Мстёры около 20 километров. Это 20 минут пути на автомобиле. И если уж ехать в путешествие на восток области, то лучше захватить оба этих интересных поселения. У каждого — свое лицо, своя атмосфера и свои точки притяжения, где обязательно стоит побывать.

Когда говорим Вязники, подразумеваем Алексей Фатьянов. И сохранению памяти о своем знаменитом земляке вязниковцы уделяют особое внимание. Ежегодно в городе проходит Всероссийский Фатьяновский праздник, который уже 47 (!) раз собирал на «Солнечной поляночке» исполнителей со всей России. В городе даже работает Музей песни XX века, организованный в родовом доме талантливого поэта-песенника.

Вязники стоят на холмах. Кое-кто из краеведов насчитал здесь целых семь венцов. Но это было в древности, сейчас возвышенностей значительно меньше. Однако город и сегодня фактурен и рельефен. Толмачевский венец — самая высокая точка Вязников, здесь обустроена современная смотровая площадка, откуда открываются живописные виды на Клязьму. Изгибы ее широкого русла притягивают взгляд в любое время года. Теперь понятно, что вдохновляло Алексея Фатьянова на творчество.

Характер Мстёры другой. Здесь с давних времен живут мастеровые и рукодельные люди: художники, ювелиры, иконописцы, вышивальщицы, чеканщики. Вот так талант и тяга к творчеству находили свое материальное воплощение, но не теряли связи с духовным. Местные промыслы напрямую связаны с историей здешних монастырей. В мужском Богоявленском монастыре впервые была организована мастерская по росписи икон. А расположенная по соседству женская обитель Святителя Иоанна Милостивого славилась своими вышивальщицами, которые восхищали своей тонкой и искусной работой. Считалось, что только здесь правильно вышивали знаменитую белую гладь, которая до сих пор считается визитной карточкой Мстёры.

А вот как выглядит владимирский шов, по каким признакам можно узнать мстёрскую лаковую миниатюру, от какого слова образован топоним Вязники и где в этом городе стоит памятник космонавту Валерию Кубасову, узнаете из фильма «Живая нить традиций. Вязники и Мстёра» (6+). Это еще одна серия цикла о малых городах Владимирской области, снятая автономной некоммерческой организацией информационных технологий «Цифровые технологии для общества» при поддержке Фонда президентских грантов.

Подробнее о достопримечательностях можно почитать на сайте «Живая нить традиций. Вязники и Мстёра».

Тайм-коды фильма:

0:55 – полюбуемся видами с вязниковского венца;

1:10 – узнаем, как Богоявленский монастырь во Мстёре связан с Андреем Боголюбским и Юрием Долгоруким;

1:48 – Вязники и древний Ярополч;

2:06 – так вязы или вязкий? Тайны названия города;

2:42 – о топониме Мстёра;

2:55 – монастырская мастерская и артель древнерусской живописи;

5:13 – чему учат в Институте лаковой миниатюры;

7:17 – единственная в мире научно-конструкторская лаборатория по производству папье-маше;

8:01– белая гладь — традиционная мстёрская вышивка;

8:53 – в чем самобытность владимирского шва;

10:49 — знаменитая Аллея славы в Вязниках;

11:30 – памятник космонавту Валерию Кубасову;

11:52 – ювелирный завод во Мстёре;

13:56 – что интересного во Мстёрском художественном музее;

14:55 – Вязники – родина Алексея Фатьянова;

15:32 – Музей песни XX века в родовом доме Фатьяновых;

17:02 – кто оставил свой след на стене автографов;

17:15 – Фатьяновский фестиваль – визитная карточка Вязников.

А уже в ближайшую пятницу вместе с авторами цикла мы отправимся в еще один небольшой город Владимирской области. Нас ждут легенды и достопримечательности Киржача.