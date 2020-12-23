Мстера и Вязники. Вид с высоты

Музыкальные Вязники и ремесленная Мстёра. Путешествие на восток области

Интересные факты из истории старинных поселений

От Вязников до Мстёры около 20 километров. Это 20 минут пути на автомобиле.  И если уж ехать в путешествие на восток области, то лучше захватить оба этих интересных поселения. У каждого — свое лицо, своя атмосфера и свои точки притяжения, где обязательно стоит побывать.

Мстёра с высоты птичьего полета

Мстёра с высоты птичьего полета

Свято-Благовещенский монастырь в Вязниках

Свято-Благовещенский монастырь в Вязниках

Когда говорим Вязники, подразумеваем Алексей Фатьянов. И сохранению памяти о своем знаменитом земляке вязниковцы уделяют особое внимание. Ежегодно в городе проходит Всероссийский Фатьяновский праздник, который уже 47 (!) раз собирал на «Солнечной поляночке» исполнителей со всей России.  В городе даже работает Музей песни XX века, организованный в родовом доме талантливого поэта-песенника.

В Музее песни XX века.

В Музее песни XX века. Фото: photobook33.ru

Родовой дом Фатьяновых.

Родовой дом Фатьяновых. Фото: tourprom.ru

Вязники стоят на холмах. Кое-кто из краеведов насчитал здесь целых семь венцов. Но это было в древности, сейчас возвышенностей значительно меньше. Однако город и сегодня фактурен и рельефен. Толмачевский венец — самая высокая точка Вязников, здесь обустроена современная смотровая площадка, откуда открываются живописные виды на Клязьму. Изгибы ее широкого русла притягивают взгляд в любое время года. Теперь понятно, что вдохновляло Алексея Фатьянова на творчество.

Вид с Толмачевского венца в Вязниках

Вид с Толмачевского венца в Вязниках

Характер Мстёры другой. Здесь с давних времен живут мастеровые и рукодельные люди: художники, ювелиры, иконописцы, вышивальщицы, чеканщики. Вот так талант и тяга к творчеству находили свое материальное воплощение, но не теряли связи с духовным. Местные промыслы напрямую связаны с историей здешних монастырей. В мужском Богоявленском монастыре впервые была организована мастерская по росписи икон. А расположенная по соседству женская обитель Святителя Иоанна Милостивого славилась своими вышивальщицами, которые восхищали своей тонкой и искусной работой. Считалось, что только здесь правильно вышивали знаменитую белую гладь, которая до сих пор считается визитной карточкой Мстёры.

Женская обитель Святителя Иоанна Милостивого в Мстёре

Женская обитель Святителя Иоанна Милостивого во Мстёре

Знаменитая белая гладь

Знаменитая белая гладь

А вот как выглядит владимирский шов, по каким признакам можно узнать мстёрскую лаковую миниатюру, от какого слова образован топоним Вязники и где в этом городе стоит памятник космонавту Валерию Кубасову, узнаете из фильма «Живая нить традиций. Вязники и Мстёра» (6+). Это еще одна серия цикла о малых городах Владимирской области, снятая автономной некоммерческой организацией информационных технологий «Цифровые технологии для общества» при поддержке Фонда президентских грантов.

Подробнее о достопримечательностях можно почитать на сайте «Живая нить традиций. Вязники и Мстёра».

Тайм-коды фильма:

  • 0:55 – полюбуемся видами с вязниковского венца;
  • 1:10 – узнаем, как Богоявленский монастырь во Мстёре связан с Андреем Боголюбским и Юрием Долгоруким;     
  • 1:48 – Вязники и древний Ярополч;  
  • 2:06 – так вязы или вязкий? Тайны названия города;  
  • 2:42 – о топониме Мстёра;    
  • 2:55 – монастырская мастерская и артель древнерусской живописи;       
  • 5:13 – чему учат в Институте лаковой миниатюры;  
  • 7:17 – единственная в мире научно-конструкторская лаборатория по производству папье-маше;
  • 8:01– белая гладь — традиционная мстёрская вышивка;  
  • 8:53 – в чем самобытность владимирского шва; 
  • 10:49 —  знаменитая Аллея славы в Вязниках;
  • 11:30 – памятник космонавту Валерию Кубасову;  
  • 11:52 – ювелирный завод во Мстёре;
  • 13:56 – что интересного во Мстёрском художественном музее;
  • 14:55 – Вязники – родина Алексея Фатьянова;
  • 15:32 – Музей песни XX века в родовом доме Фатьяновых;
  • 17:02 – кто оставил свой след на стене автографов;
  • 17:15 – Фатьяновский фестиваль – визитная карточка Вязников.

А уже в ближайшую пятницу вместе с авторами цикла мы отправимся в еще один небольшой город Владимирской области. Нас ждут легенды и достопримечательности Киржача.

Подготовила Дарья Ермолина

Фото и видео АНО ИТ «Цифровые технологии для общества»


 

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