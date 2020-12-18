Музыка в джинсах, Щелкунчик и магия: сделайте свои выходные незабываемыми

-
«Музыка в джинсах» 6+
Владимирцев порадует полюбившаяся программа Камерного струнного оркестра, красивая и эффектная. Прозвучит джаз, поп и рок-музыка в исполнении музыкантов академической направленности. «Музыка в джинсах» представит другие грани классики, покажет, что музыка может быть свойской, «джинсовой». Идея концерта заключается в эмоциональном и «живом» соединении произведений разных стилей. Концерт пройдет в неофициальной атмосфере. Артистов оркестра и зрителей объединит любимый миллионами предмет гардероба – джинсы. В дополнение к лучшим номерам программы прозвучат новые композиции и аранжировки.
В программе прозвучат: С.Уандер «Недавно», А.К.Жобим «Я любил однажды», К.Сантана «Любовь — это ты», Д.Эллингтон «Я несчастен», Ф.Меркьюри «Богемская рапсодия», К.Сантана «Европа», А.Маркес «Танец», С.Уандер «Я звоню тебе», Р.Паулс «Любовь настала» и др.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
19 декабря в 18.00
Цена билета — 350 руб.
-
«Большой театр: Щелкунчик» 6+
«Щелкунчик» – самая новогодняя из всех сказок. А балет Юрия Григоровича самый новогодний из всех «Щелкунчиков». С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, зрителей неизбежно накрывает предвкушение настоящего праздника. Девочки в нарядных платьицах, мальчики с сабельками, чудесные игрушки Дроссельмейера и, наконец, под самую прекрасную и волнующую музыку растет елка, превращая взрослых зрителей в ожидающих чуда детей. И чудо непременно произойдет. А то, что в итоге вся история окажется лишь сном маленькой девочки, так на то и новый год, чтобы мечтать и видеть сказочные сны.
Смотреть «Щелкунчика» Большого театра в кинотеатрах по всей стране стало уже доброй традицией для многих зрителей в разных городах России. Ведь чудо не может наскучить, так что вновь и вновь, с первыми тактами музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, начнется волшебство и вступит в свои права настоящая магия, на которую способны только великий театр и прекрасные артисты.
«Киномакс-Буревестник»: пр-кт Ленина, 29
20 декабря в 15.00
Цена билета — 450 руб.
-
«Вечер магии» 16+
Когда еще, если не в преддверии Нового года, можно увидеть чудеса своими глазами и даже поверить в них? Двухчасовая магическая программа фокусника Андрея Пынзаря заставит убедиться в реальности происходящего даже самых законченных реалистов. Обязательно загляните в этот субботний вечер на иллюзорный променад, чтобы насладиться необычными трюками с монетами, манипуляциями с картами и купюрами, познакомиться с новинками магической моды и воочию оценить фокусы известных иллюзионистов . А может, и попытаться разгадать их секрет…
Бар «Шифер»: ул. Б. Московская, 30
19 декабря в 19.00
Вход свободный
-
Поход к Ежовому озеру 12+
Клуб скандинавской ходьбы приглашает всех желающих в большой субботний поход по маршруту парк «Дружба» — Ежовое озеро – Клязьма — Мостострой. Протяженность маршрута — около 12 км. Вас ждут новые тропы, неожиданные переходы, необычайно живописные места. Изюминка похода — Ежовое озеро, до которого невозможно добраться в весенне-летне-осенний период из-за местоположения среди болот. Кто-то скажет: «Долго… Устану!». Но, поверьте, физическая усталость пройдёт, а в памяти навсегда останутся яркие впечатления!
Возьмите с собой коврик для привала, горячий чай, перекус, а главное — хорошее настроение и готовность удивляться всему новому! Палки предоставляются при записи по тел. 8-920-927-29-77.
Место встречи: в парке «Дружба» у бистро «Вишенка»
Возвращение городским автобусом 12С с конечной остановки «Мостострой»
19 декабря в 10.00, длительность — 4 часа
Стоимость — 200 руб.
-
Комедия в двух действиях «Новый год forever» 16+
Сказка ложь — да в ней намёк… У «сказочных намёков» Елены Скороходовой — гротесковая, но на редкость искренняя и неистребимо целительная природа. О чём бы ни были её пьесы, ей удаётся находить тот самый желанный и спасительный свет в конце тоннеля, без которого жизнь человеческая невыносима. Всепобеждающий юмор, природный, ненатужный и, не побоимся этого слова, «интеллектуальный» — главная притягательная изюминка скороходовских пьес.
В комедии «Новый год forever», например, органичное и беспощадно смешное отражение нашей современной жизни окрашено вполне трагическими красками, ибо непризнанный гений Иван настойчиво, фанатически нацелен на суицид… Но не тут-то было! Ему просто некогда пребывать в скорби и отчаянии. Как ни парадоксально, но именно бытовые неурядицы, будничная текучка неуклонно снижают трагедийный пафос, вовлекая героя в массу комических ситуаций. А там и хеппи-энд не за горами.
Малая сцена Владимирского театра драмы: ул. Дворянская, 4
19 декабря в 18.00
Цена билета – 450-500 руб.
-
Концерт экс-солиста «Арии» Артура Беркута 16+
Российский музыкант, мультиинструменталист и автор песен, завоевавший популярность как вокалист групп «Автограф» и «Ария», порадует любителей настоящего рока и мощного вокала хитами, которые уже давно полюбились тысячам поклонников. Концерт пройдет при поддержке группы «Вчерашний День».
Maxtone Concert Hall: ул. Б. Нижегородская, 19
19 декабря в 19.00
Цена билета — 950-1550 руб.
-
Кинопоказ «Счастье в конверте» 12+
С 13 по 20 декабря во Владимире проходил международный кинофестиваль «Катарсис». На закрытии фестиваля в воскресенье будет показан российский фильм режиссёра Светланы Сухановой «Счастье в конверте» (2020). Это три удивительные истории о любви и дружбе, о вере в мечту и связи поколений, о том, как не предать себя и оставаться человеком в любой жизненной ситуации.
В наш век технологий люди привыкли торопиться, бегать, зарабатывать деньги, забывая при этом о самом главном — о себе и своих истинных желаниях. Нам кажется, что мы будем счастливее, как только у нас будет новая машина или высокая зарплата. А все намного проще — секрет счастья кроется в душе каждого человека: в умении верить в чудеса, творить, дружить, любить, следовать своей мечте. Этот фильм как семейный альбом, позволяющий окунуться в прошлое, вернуться в детство, задуматься о душе.
Библиотека-филиал № 2 МБУК ЦГБ г. Владимира: пр-кт Ленина, 12
20 декабря в 17.00
Вход свободный
-
Выставка Валерия Кокурина 6+
В Центре пропаганды изобразительного искусства открылась выставка картин художника Валерия Кокурина – 11 декабря ему исполнилось бы 90 лет. В экспозицию вошли произведения, написанные нашим земляком в технике пастели и масляной живописи.
Валерий Кокурин – яркий представитель владимирской школы живописи. Несмотря на положительные отзывы критиков, членство в Союзе художников России и звание народного художника РФ, его творческая судьба складывалась непросто. В заказных статьях конца 60-70-х годов его называли «абстракционистом», «космополитом». Были случаи, когда кураторы снимали его работы накануне выставки. Но художнику удалось сохранить самобытность. Темы пейзажных композиций Кокурина – природа Владимирского края, старинные улочки деревень и небольших городов, народные праздники и гулянья. Его картины всегда узнаваемы среди работ других представителей владимирской школы живописи.
Центр ИЗО: ул. Б. Московская , 24
Выставка работает до 10 января
Цена билета – 50 – 100 руб.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vladfilarmonia.ru
Обсуждение