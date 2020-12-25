Муром перенесли в виртуальную реальность

Муром попал в компьютерную игру. Идея перенести город в виртуальную реальность принадлежит разработчикам симулятора Bus Driver Simulator, сообщает портал «Муром24». Продолжая совершенствовать игру, создатели решили дополнить ее еще одной картой. Она получила название «Окрестности Мурома». Городская часть содержит Владимирское шоссе, Юбилейную и Московскую улицы. Также есть загородная местность к северу от города и десяток деревень: Ковардицы, Чаадаево, Зименки, Булатниково и другие.

— Решили сделать ещё одну русскую карту, показать русские красоты. И выбор пал на Муром, так как и город достаточно известен, и сельские пейзажи несильно испорчены человеческой деятельностью, как ближе к Москве. Но при этом нельзя сказать, что у нас всё один в один, как есть в реальности — нет. В игре мы добавили деревья, кусты, немножко скорректировали рельеф, — рассказывают разработчики.

Прежде в виртуальный мир игры попал родной город ее создателей — подмосковный Серпухов.

Так как игра посвящена транспортной тематике, помимо стандартной летней версии карты есть и зимняя. На разработку карты ушло больше полутора лет. Если игра будет пользоваться успехом у виртуальных водителей, то карта «Окрестности Мурома» будет расширена и улучшена.