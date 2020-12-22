Мобильное приложение СберБизнес стало самым популярным в России у предпринимателей

Мобильный интернет-банкинг Сбера (6+) для бизнеса стал самым популярным и востребованным среди приложений корпоративного интернет-банкинга в России. Число предпринимателей, использующих его ежемесячно, преодолело отметку в миллион. За 2020 год количество пользователей, ежемесячно заходящих в СберБизнес со смартфонов, выросло на 20%, а доля таких клиентов увеличилась с 34% до 46% от ежемесячной аудитории приложения.

Мобильное приложение СберБизнес было запущено в 2015 году как сопутствующий продукт к интернет-банку в браузере. В 2019 году одновременно с веб-версией интернет-банка оно сменило архитектуру, что позволило совершить рывок как с точки зрения функционала, так и с точки зрения процессов доставки банковских продуктов для клиентов.

Анна Лоевская, Директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:

«Разрабатывая мобильное приложение для предпринимателей, мы отталкиваемся в том числе от пользовательского опыта частных лиц. Помимо минимально необходимого функционала для решения транзакционных и операционных вопросов, мы предлагаем клиентам услуги для развития компании и оптимизации рутины и регулярно представляем доработки для повышения удобства работы, улучшения клиентского опыта, а также радуем аудиторию свежим дизайном и интересными сториз. Мы предлагаем бизнесу качественный продукт как на веб-, так и на мобильной платформе, чтобы предприниматель самостоятельно мог выбрать наиболее комфортный и привычный для себя способ управления бизнесом»

К настоящему времени в магазинах мобильных приложений предлагается три версии СберБизнеса: для смартфонов с операционными системами iOS и Android, а также для устройств Huawei. Приложение сохраняет лидерство на российском рынке среди корпоративных мобильных интернет-банков в магазинах приложений App Store и Google Play: средняя оценка составляет 4,7 из 5. Также в этом году СберБизнес получил новые цвета согласно «мягкому» ребрендингу в рамках единой кампании банка.

В мобильном приложении Сбера к услугам предпринимателей предлагается весь спектр операций с рублёвыми платежами, включая переводы на карту физлиц, работу с зарплатными реестрами, бизнес-картами. Через СберБизнес предприниматели могут подавать заявку на кредит, а также подключать банковские и небанковские сервисы для ведения и развития бизнеса. Сейчас таких сервисов 22. В их числе —СберРейтинг, сервис выставления счетов, В2В-платежи, онлайн-касса «Эвотор», несколько видов бухгалтерии, единое окно участников ВЭД и др. Стоит отметить, что подключать сервисы, выпускать бизнес-карты и решать возникающие в процессе работы вопросы можно в чате с голосовым управлением.

СберБизнес неоднократно становился трендсеттером в своей нише. Так, в мобильном приложении для бизнеса Сбер одним из первых на рынке представил поддержку технологии VoiceOver для незрячих, реализовал возможность входа и подтверждения операций по FaceID и TouchID, первым в корпоративном банкинге предложил пользователям интерактивные сториз и тёмную тему в оформлении.

ПАО Сбербанк