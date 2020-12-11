Многодетные семьи получат по 250 тысяч рублей на создание ИП

В 2021 году из федерального бюджета многодетным семьям Владимирской области выделят 248 миллионов рублей на заключение социальных контрактов. Средства можно использовать и на открытие собственного дела. На одну семью для этих целей отпустят до 250 000 рублей. Кроме того, деньги выдаются на развитие подсобного (фермерского) хозяйства, на ремонт жилья, на поддержку в трудной жизненной ситуации.

Находящимся долгое время в поисках работы будут выплачивать прожиточный минимум — 11 тысяч рублей.

— Эта сумма выделяется для того, чтобы семья смогла выйти из трудной жизненной ситуации, — пояснила Любовь Кукушкина, директор областного департамента социальной защиты населения. — Сейчас выявили уже 1300 таких семей, готовых работать по программе. Она в том числе предусматривает помощь в поисках работы, в переобучении на новую профессию, в открытии собственного дела.

В 2020 году социальные контракты заключили 382 семьи региона. Треть из них — 126 клиентов — уже вышли из трудной жизненной ситуации. Их доходы выросли. В следующем году претендентов на соцконтракт значительно увеличится. Если прежде социальный контракт могли заключить семьи, где среднедушевой доход не превышал 1,5 прожиточных минимума, то с 2021 года «планка» предоставления поддержки снизилась до отметки в один прожиточный минимум.