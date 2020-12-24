Мэрия Владимира устранилась от проблем жителей ветхих избушек

Жители пяти частных домов по улице 10 Октября во Владимире оказались заложниками торговых объектов. На протяжении полувека городские власти, сменяя друг друга, обещают обитателям заброшенной улочки расселение. После завершения строительства огромного торгового центра на улице Батурина пропала последняя надежда.

Застройщик получил, что хотел, готовится к открытию крупного объекта на месте бывшего вещевого рынка, а его соседями так и останутся жители избушек, которым он много раз давал обещание предоставить новое жилье. И самое главное, что мэрия отказалась от поддержки пожилых людей, которые проживают в этих ветхих постройках не одно десятилетие.

— За последние десять лет сменилось семь разных инвесторов. Нам ведь не нужны замки, обычное жилье с коммуникациями. У нас же канализация по дороге течет. Уличные торговцы, которых становится все больше, горы мусора после себя оставляют. Машин много здесь паркуется. Все на рынок ходят, — рассказывает жительница дома по улице 10 Октября Тамара Гришина.

Пять частных жилых домов окружили рынок, стройплощадка, парковка и многоэтажки.

По факту последний инвестор снес только один крайний дом, который сгорел. Теперь освободившийся участок огорожен забором, и что там появится вместо избушки, неизвестно. Администрация Владимира предоставила «Призыву» пространный ответ на официальный запрос о расселении ветхих построек.

— Документация по планировке застройки территории, ограниченной улицами Батурина, 10 Октября и Михайловской, в настоящее время не утверждена. На данную территорию распространяется действие режима Р-7, который ограничивает строительство объектов по высоте до 15 метров, — пояснили в мэрии.

Любопытно, что на сайте мэрии этот квартал значился и в программе развития застроенных территорий в 2008, и в 2012 годах. Дома по 10 Октября шли под снос. На один из вопросов «Призыва» власти вообще не ответили: какие объекты будут построены в квартале на Батурина, Михайловской. Там есть заборы и есть свободные земли, а перспективы — туманны.

К примеру, кварталы на Полины Осипенко, Северной, Крупской, 1-й Пионерской, где много аварийных и непригодных для проживания домов, отданы инвесторам под развитие. Правда, по прошествии лет оно вышло каким-то однобоким. Многоэтажки растут прямо у крылечек ветхих построек. Аварийщики продолжают ждать и надеяться на поддержку властей и совесть инвесторов.