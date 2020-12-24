Мэрия Владимира отказалась распродавать имущество в 2021 году

Депутаты владимирского горсовета утвердили программу приватизации муниципального имущества на ближайшие три года. Список будущего года обнулили. Власти отказались включать в него хотя бы один стоящий объект. Есть еще десятки непопулярных помещений, которые многократно выставляли на торги, но ими никто так и не заинтересовался. Их решили попридержать на балансе администрации до лучших времен. И депутаты, и чиновники понимают, что сейчас не лучшее время для малого и среднего бизнеса, которые могли бы заинтересоваться покупкой муниципальных пристроек и полуподвальных помещений. Но на прибыль от продаж своих объектов бюджет все же рассчитывает.

— В 2021 году прогнозируется приватизация (выкуп) нежилых помещений субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. Ожидается поступление в сумме 23,3 миллиона рублей, — сообщает администрация Владимира.

В муниципальной казне числится около 6500 объектов. 33% — это нежилой фонд.

Предпринимателям, которые долгое время арендовали муниципальное имущество, предоставляется возможность выкупать эти помещения с рассрочкой на 5 лет. Так что сейчас деньги в бюджет поступают за те объекты, которые заинтересовали бизнес в 2015-2016 годах.

В этом году за 9 месяцев от использования и реализации муниципального имущества в бюджет города поступило 122,5 миллиона рублей. От продаж — 35,5 миллиона рублей. Не самые большие суммы, которые составляют доходную статью бюджета.

Основная статья доходов — налог на доходы физических лиц — составила в этом году 1,3 миллиарда рублей. Чем больше предприятий остается на плаву, тем больше работников остается в строю, а значит, и налоговые поступления не уменьшатся. Несмотря на множество ограничительных мероприятий и рост уровня безработицы, администрация пока сохранила темпы поступления НДФЛ на уровне 2019 года.