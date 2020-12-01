Медики сообщили, что беременные стали тяжелее переносить коронавирус

Жительнице Владимира Наталье 28 лет. Она готовится стать мамой во второй раз. Совсем недавно её жизнь висела на волоске. Беременная заболела коронавирусом. Во второй роддом Наталья поступила в тяжелом состоянии, с высокой температурой и низкой сатурацией. После того как дома температура не спадала три дня, она вызвала врача, у пациентки взяли мазок на ковид. Через несколько дней, так и не дождавшись результата, Наталья вновь обратилась к терапевту, и её на «скорой» отвезли в роддом. При поступлении тоже взяли мазок, через два дня анализ подтвердил COVID-19.

— Я была тогда самой тяжелой пациенткой. Здесь все на разных сроках лежат. Кто-то уже в 9 месяцев, я в 28 недель попала. Мне кололи два вида антибиотиков. Один капельно, другой внутримышечно, очень болючие. Мне было плохо долгое время, температура держалась на уровне 39 градусов. Была сильная отдышка. Одну ночь меня вообще откачивали, к кислородному аппарату подключали. У меня ведь была двусторонняя пневмония, 50% поражение легких. Меня возили на рентген в областную больницу, естественно, в средствах защиты. Потом УЗИ делали, сказали, что с ребенком все в порядке, — поделилась своей историей с «Призывом» Наталья.

Сейчас, по словам руководства областного департамента здравоохранения, мощности роддома № 2 уже не хватает для всех больных беременных. Поэтому решено развернуть дополнительные 20 коек на базе областной клинической больницы. Эту информацию подтвердило руководство ОКБ.

— Да, к нам уже поступают беременные женщины с ковидом. Для их лечения всё необходимое медицинское оборудование, конечно, есть в наличии, — пояснил Владимир Безруков, главный врач ОКБ. – Это распоряжение департамента здравоохранения.

Беременных с тяжелым течением коронавируса госпитализируют в ОКБ.

Женщины с легким и среднетяжелым течением коронавируса будут продолжать лечиться и рожать в роддоме № 2, а беременных с признаками пневмонии госпитализируют в ОКБ. В целом медики констатируют подъем заболеваемости среди будущих мам. Причем во вторую волну COVID-19 беременные болеют тяжелее.

— Несмотря на то, что у нас было открыто 20 коек для больных родильниц и рожениц на базе второго роддома, мы понимаем, что во вторую волну ковид у беременных протекает гораздо тяжелее, – подчеркнула руководитель облздрава Елена Утемова. — Возможно, это связано с той вирусной нагрузкой, которую они получают, не имея тех ограничений как в первую волну. Так или иначе, к ним приходят дети из школы и детских садов, сами беременные ходят в магазины. Полной изоляции нет.

Нашу героиню Наталью вылечили за две недели. Кашель пока остался, одно легкое до сих пор «подхрипывает». Из поддерживающей терапии ей прописали пить мукалтин. За время лечения пациентка похудела на пять килограммов, потому что аппетита не было совсем. Но Наталья очень благодарна врачам роддома № 2, которые, как она говорит, спасли жизнь ей и ребенку. В том числе помогла забота и медицинского персонала, который буквально не отходит от больных беременных.

Сотрудники роддома, оказавшись ещё в апреля на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, конечно, болеют и сами. Кто-то в первую волну, а кто-то сейчас. Об этом «Призыву» сообщал и нынешний руководитель медучреждения Сергей Телегин и бывший главный врач Ирина Кирюхина.

— У нас идет подъем. Случаи с ковидом увеличиваются не просто у населения, но и у беременных, потому что они тоже находятся в контакте семейном. Не стало хватать места во втором роддоме, потом там заболели многие доктора. А ещё, конечно, здесь нет такой реанимации, как в областной больнице. В основном переболевшие ковидом рожают во втором роддоме, но если пациентка находится в тяжелом состоянии на последних днях срока, её могут родоразрешить и в ОКБ. Недавно был такой случай, выходили женщину. Здесь работают и терапевты, и акушеры обученные, все курсы Минздрава они прошли. Медикаменты тоже есть в наличии, – говорит Ирина Кирюхина. – Прежде у каждой больницы было своё инфекционное отделение, отдельно стоящий корпус. И сейчас в пандемию нам приходится привыкать жить с коронавирусной инфекцией. Мы же не открыли эти 1556 коек, мы их отобрали у неинфекционных больных.

Тем временем перепрофилирование медучреждений во Владимирской области продолжается. Недавно 100 дополнительных ковидные мест было развернуто во второй психиатрической больнице и в областном противотуберкулезном диспансере — 10 коек.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Кольчугинского района остались без инфекционного отделения.