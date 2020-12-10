Масочный режим в храмах ужесточат к Новому году и Рождеству

QR-коды в православных храмах вводить не будут, как это сделали в кафе, а вот за соблюдением масочного режима священникам придется следить строже. Впереди Новый год и Рождество, а это значит, что людей на службах в эти дни значительно прибавится. Пока у Роспотребнадзора нет планов вводить весенний сценарий и ограничивать посещение церквей. Но проверки надзорных органов обязательно начнутся. Об этом «Призыву» сообщили в региональном управлении ведомства. В первую очередь сотрудники пройдутся по главным храмам областного центра.

— В масках во время службы должны находиться все прихожане, а также сотрудники в церковных лавках, которые продают свечи, иконы и т.д. Священники, которые ведут долгие службы, читают проповеди, они же на удалении стоят от людей, поэтому могут находиться без масок, – пояснила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. – Я недавно мониторила наши церкви, вообще есть куда сходить с проверкой, есть нарушители, мы их пока взяли на карандаш. Штрафы для всех одинаковые – от 15 до 40 тысяч рублей.

На днях эта тема широко обсуждалась на общем собрании представителей епархий по ЦФО, в том числе и Владимирской. Уже известно, что от новой коронавирусной инфекции погибло порядка 100 священнослужителей РПЦ. Сейчас в Московском Патриархате уверены, что принятые меры по ограничению входа в храм были оправданны, хоть и болезненны для верующих.

— И когда нам говорят, в том числе некоторые люди, облеченные в священные одежды, что никакой эпидемии не существует, что это вымысел, что все это специально привнесено в нашу жизнь, чтобы ограничить посещение храмов или перемещения людей, — то ответом на эту ложь является тяжелейшая правда о наших почивших отцах и братьях. Сейчас нет возможности перечислить имена всех умерших священнослужителей, есть среди них и святители Божии, и я бы просил всех почтить также память умерших от страшного поветрия — наших отцов, братьев, монашествующих сестер, — выступил с речью на заседании Священного Синода Святейший Патриарх Кирилл.

Сейчас отношение к коронавирусу в церквях Русской православной церкви такое же, как и в обществе, говорит Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата. Кто-то пандемию до сих пор всерьёз не воспринимает. Но есть и те, кто уважает профилактику заболевания. Причем людей в масках в храмах стало заметно больше, нежели весной, в первую волну. Батюшки стараются во время тесного контакта с верующими, например, на исповеди, тоже использовать СИЗы. Если же кто-то из священнослужителей заболевает, в храме объявляют временный карантин.

— Позиция нашей рабочей группы – категорически нельзя допускать неприятного весеннего сценария, когда храмы начали закрываться. Поэтому нам необходимо, чтобы сегодня не было никаких оснований упрекнуть наших священников и прихожан в соблюдении тех мер, которые приняты. Добиться абсолютного исполнения масочного режима, естественно, не получится. Я хожу во многие храмы, и везде к этому относятся по-разному. Но стремиться к этому надо. Сейчас во многих московских церквях при входе висят плакаты с просьбой надеть маску, — подчеркнул на заседании Владимир Легойда.

Во время пандемии число прихожан заметно уменьшилось на фоне прошлых лет. По самым скромным подсчетам – в пять раз, говорят представители владимирского духовенства. Остались самые бесстрашные и мотивированные. Такая ситуация как в сельских храмах, так и в городских. Зато социальная дистанция здесь соблюдается даже больше чем в 1,5 метра. Сами священники просят прихожан с признаками ОРВИ оставаться дома и не заражать окружающих. В этом как раз и проявится любовь к своему ближнему.

— Маски в храме есть, перчатки есть, и все желающие их могут надеть. Мы настоятельно рекомендуем прихожанам их использовать, но заставлять людей в приказном порядке мы не можем. Ведь есть люди, кто категорически не хочет надевать маски, — рассказал «Призыву» руководитель Миссионерского отдела Владимирской епархии священник Аркадий Маковецкий.

Печальная статистика среди российских священнослужителей ведется. Как и врачи, они сейчас на передовой – помогают верующим справиться с духовными недугами. Проводят службы и… заражаются. Занятость коечного фонда в ковидных госпиталях Владимирской области достигает уже 90%. Этот пугающий рост в облздраве связывают с нарушением самоизоляции среди старшего поколения и пренебрежением масками в общественных местах.

— Все привыкли жить той обычной, прежней жизнью, успокаивая себя, что коронавирусная инфекция не придет к ним, в их семьи. Но все видят, как происходит на самом деле. Вышли рекомендации Роспотребнадзора, что не только в общественных местах, магазинах, транспорте, но даже дома, если вы проживаете в густонаселенной квартире, следует носить маски. Сегодня соблюдение масочного режима должно стать нормой жизни для каждого из нас, — подчеркнула Елена Утемова, глава департамента здравоохранения Владимирской области.

Перед праздничной службой Рождества Христова все настоятели храмов Владимирской епархии напомнят своему приходу об обязательном ношении маски во время литургии. Что касается собственной профилактики у священнослужителей, она такая же, как и у всех. Батюшки чаще моют и дезинфицируют руки, в храмах проводятся регулярные влажные уборки. Где-то стоят рециркуляторы и бактерицидные лампы. При первых признаках заболевания служители обращаются за медпомощью. К слову, вакцинировать батюшек от ковида новым препаратом «Спутник V» будут на добровольной основе, как медиков, педагогов и соцработников.

Более подробную инструкцию, как должны проходить рождественские службы в храмах и монастырях области, представят ближе к Новому году на оперативном штабе. В любом случае в это время в церквях будут присутствовать сотрудники полиции, чтобы следить за порядком.

Ранее департамент здравоохранения Владимирской области сообщал, что в регион скоро поступит 1100 доз вакцины.