Мамы с детьми получат подарки при выписке из роддома

В преддверии Нового года общественники передали во второй роддом Владимира подарки для новорожденных детей. Наборы пеленок, вязаные носочки, игрушки, памперсы, средства по уходу за кожей малыша – всё это доставили сотрудники Палаты защиты прав пациентов. Презенты будут выдавать мамам на выписку.

— Все эти вещи нам передали наши друзья, такие же общественники и волонтеры. Потом для тех, кто ещё будет рожать, для наших подопечных, мы обязательно найдем ещё возможности, изыщем и вручим подарки, — говорит Галина Шипарева, руководитель организации. — Так мы уже 4 года сотрудничаем с областным перинатальным центром. Готовы помогать и другим владимирским и районным роддомам. У каждого из них свои потребности. У нас реализуется проект «Шаг в жизнь», а также по профилактике профвыгорания и снятия тревожности у беременных. Со второй половины января будем встречаться и с беременными, и с врачами, соблюдая все меры защиты и требования Роспотребнадзора.

По словам руководства второго роддома, они давно дружат и общаются с волонтерскими организациями. Помощь оказывают как беременным женщинам, так и роженицам.

— Конечно, коронавирусная история немного приостановила это сотрудничество, но сейчас мы его заново потихоньку возобновляем. Потому что вся работа направлена на поднятие боевого духа женщин. В Москве выдают бонусы коробками, а у нас волонтерские организации пытаются своими силами организовать ту же самую коробку, которую выдают в Москве, но только по своей инициативе, — подчеркивает главный врач родильного дома № 2 города Владимира Сергей Телегин.

На сегодняшний день поток беременных в роддоме не такой большой, как прежде, поэтому подарков должно хватить на всех. Никого выделять среди женщин не будут, говорит Сергей Телегин. А вообще здесь рады любой помощи благотворителей. Для этого можно напрямую обратиться к главному врачу. В канун Нового года и Рождества такие добрые дела будут очень актуальны. И для женщин получится двойная радость.