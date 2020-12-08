Людмила снова учится ходить

Жительница Мурома Людмила Смирнова стала инвалидом 1-й группы, когда ей было тридцать. На девушку напал преступник. Сильно порезал ножом. Она чудом выжила в реанимации. Это было 6 лет назад. Сейчас у неё поражена часть мозга, парализована рука и нога. Для реабилитации требуются постоянные занятия с инструкторами, а чтобы передвигаться — ортопедическая обувь. Её Людмиле подарили соцработники.

За обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями во Владимирской области отвечает региональное отделение российского Фонда соцстраха. Пациентов, прошедших медико-социальную экспертизу и получивших индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА), снабжают всем необходимым бесплатно.

— Моей дочери надо заново учиться писать, говорить. А все местные учреждения реабилитации закрыты из-за коронавируса, массаж никто не делает, дочка всё слабеет. Она теряет форму и те улучшения, которые наметились после курса в «Пироговке», — плачет Татьяна Смирнова, мама Людмилы.

Маме уже 72 года, и сейчас всё свое время пенсионерка посвящает уходу за больной дочерью. Муж недавно умер. Выживать двум женщинам приходится на пенсии. От преступника, напавшего на Людмилу и сейчас пребывающего в тюрьме, никакой денежной компенсации на лечение пострадавшая не получила.

— Нас даже лишили бесплатных лекарств, выписанных Людмиле лечащим врачом. Разобраться с этим вопросом нам безвозмездно помогает муромский юрист Александр Каяин, — рассказывает Татьяна, мама Людмилы. — Я очень благодарна всем, кто нас поддерживает. В том числе работникам Фонда социального страхования.

Девушке надо разрабатывать руку и ногу. В обычной обуви это делать невозможно. В той, что принесли из Фонда, — натуральный мех, нескользкая подошва и кожаный ботиночек, отделанный замшей. Сделана по индивидуальной мерке. Можно ходить даже в мороз.

Поддержкой Фонда социального страхования семья пользуется не первый год. До этого им выдавали тутор — фиксатор на коленный сустав, благодаря которому девушка начала ходить. На осень прислали кожаные ботинки, сейчас — зимние.

Есть целый перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду.

Чтобы получить необходимое оборудование, одежду или даже собаку-поводыря, в первую очередь инвалид должен обратиться в поликлинику по месту жительства, взять направление на медико-социальную экспертизу для получения ИПРА. После чего уже иметь дело с отделением Фонда социального страхования. Тот находится по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, дом 47-б. Тел. (4922) 42-30-90.

— В 15-дневный срок с даты подачи заявления инвалид получит уведомление о постановке на учет и направление на получение либо изготовление технического средства реабилитации. В случае если предусмотренное ИПРА техническое средство приобретено за собственный счет, инвалиду выплачивается компенсация, — пояснили «Призыву» в Фонде соцстраха.

Подать заявку на получение технического средства или иных услуг ФСС можно не выходя из дома. Для этого надо зайти на сайт регионального отделения ФСС — www.fss33.ru и нажать оранжевую кнопку «Портал госуслуг». Сделать это можно и напрямую, набрав адрес портала www.gosuslugi.ru.

— Подать электронное заявление с полным перечнем документов можно в любое удобное для вас время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, а также вашего месторасположения. После отправки заявления и копий документов вам придет информация о ходе рассмотрения заявки, — сообщили в региональном отделении ФСС.

Перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду, утвержденный на федеральном уровне: