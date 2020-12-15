«Ледяные цветы» распустились на реках и озерах Владимирской области

Жители Владимирской области стали свидетелями редкого природного явления. Обычно его называют «ледяными цветами». Они украсили гладкий ледяной покров водоемов региона. Фотографиями с удивительной красотой поделились жители Судогды и Вязников.

«Ледяные цветы» представляют собой объемные замерзшие кристаллы, возвышающиеся над поверхностью льда водоема. В высоту они достигают нескольких сантиметров.

«Ледяные цветы» замечены на водоемах Судогды и Вязников.

Такая кристаллическая изморозь формируется при большой разнице температуры воздуха и воды на поверхности льда в морозные ночи и напоминает цветы. При относительной влажности менее 100% и отсутствии тумана они могут расти. На солнце такие цветы выглядят особенно эффектно.

Еще одно удивительное природное явление, которое жителям региона случается наблюдать в морозные зимние дни, это солнечное гало. О нем «Призыв» рассказывал здесь.