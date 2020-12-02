Лед на катке в центре Владимира начали заливать

Главный каток на Пушкинском бульваре готовится к открытию. Точную дату в официальной группе катка обещают назвать уже в ближайшее время. Лед уже заливают. Как пояснил «Призыву» директор МАУДО ДЮЦ «Молодежный» Марат Мангушев, работы параллельно ведутся в центре Владимира и в Центральном парке. В этом году главный городской каток оформят в ретро-стиле, чтобы посетители смогли окунуться в советскую новогоднюю атмосферу.

— Мы хотим передать вам то чувство праздника, которое было у наших родителей, бабушек и дедушек, — говорится на странице официальной группы катка.

На катке воссоздадут атмосферу времен СССР.

Прежде о новой инсталляции, которая украсит главное ледовое пространство областного центра, рассказали в мэрии. В этом году там установят светящиеся силуэты фигуристов. Объект оформят световыми буквами. Похожие украсят и рождественскую ярмарку на площади Победы.

Каток на бульваре им. Пушкина будет радовать владимирцев и гостей города уже шестой сезон. За это время на лед вышли более 81 тысячи человек. Правда, в прошлом году из-за капризов погоды все новогодние праздники лед был закрыт. Остаётся надеяться, что на этот раз повезет больше, и зима порадует нас снегом и легким морозцем.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, что Дед Мороз из Гусь-Хрустального готовится раздавать бесплатные подарки маленьким жителям города. Новогодняя акция стартует в конце декабря и никого не оставит равнодушным.