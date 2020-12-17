Купить нельзя откладывать: мнения жителей Владимира об ипотеке

Иметь свой уютный дом несомненно мечтает каждый человек, но иногда свою мечту приходится откладывать на неопределенный срок, поскольку собственных средств на покупку жилья недостаточно.

В этом случае приходится пользоваться помощью банка и брать жилищный кредит.

Мы спросили мнение жителей Владимира, которые уже оформили ипотеку в Сбербанке и стали счастливыми обладателями собственной квартиры, стоит ли брать жилищный кредит.

Владимир, 25 лет

Мы с супругой купили первую в своей жизни квартиру в начале этого года, еще успели до самоизоляции сделку совершить. Взяли сразу же двухкомнатную, в новом районе с развитой инфраструктурой. Мы оба получаем зарплату на карты Сбербанка, поэтому на семейном совете решили брать ипотеку в Сбере. Подали заявку через сайт ДомКлик, одобрение пришло быстро, и мы начали искать квартиру. Подобрали себе жилье тоже быстро, завершили осенью ремонт и вот уже месяц, как мы живем в своей собственной квартире.

Елена, 31 год

Летом 2020-го я купила свою первую квартиру. До этого почти 10 лет жила на съемных, сменила три квартиры в разных районах Владимира. Сейчас я занимаюсь ремонтом и очень счастлива. Взять ипотеку просто. Всего пара шагов, и вы счастливый обладатель собственного жилья. Я скачала приложение ДомКлик от Сбера и, не выходя из дома, подала документы. Через пару дней пришло одобрение, а еще через месяц я совершила первую в своей жизни сделку! Ежемесячный платеж за свою квартиру у меня практически такой же, как был за аренду квартиры.

Юлия, 35 лет

В сентябре я стала счастливой обладательницей квартиры в центре города. Это моя третья квартира, взятая в ипотеку от Сбера, и самая легкая и быстрая сделка. Сравнивая мои ипотечные дела, скажу, что сейчас взять ипотеку стало гораздо проще. Делюсь лайфхаком, надеюсь, и вам этот способ сохранит время и нервы. Итак, скачиваете приложение «Дом Клик», через него подаете заявку. Удобно, что сразу можно прикрепить все необходимые документы и не ехать с кипой бумаг в банк. Далее ждете одобрения, подбираете вариант и вы собственник желанных квадратных метров. Если раньше для оформления ипотеки я ездила в банк раза 3-4 раза, то сейчас в один визит я продала предыдущую квартиру и оформила новую ипотеку (еще и на более выгодных условиях). Кроме того, благодаря электронной регистрации, можно сэкономить еще несколько часов драгоценного времени. Все документы по оформлению квартиры я выслала по электронной почте и получила в ответ в электронном виде.

ПАО Сбербанк