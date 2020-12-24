Кукушкин пруд в Коврове сделают «тихим местом»

В Коврове облагородят запущенный Кукушкин пруд и территорию вокруг него. Три контракта на выполнение работ выставлены на портале госзакупок. Общая стоимость — около 17 миллионов рублей. К середине лета будущего года благоустройство должны выполнить. Проектом предусматривается строительство двух детских площадок с делением по возрасту и одной площадки для взрослых, ориентированной на спортсменов-любителей. Для школьников около пруда поставят корабль чуть меньших размеров, какие есть во Владимире на Комиссаровском пруду и в сквере на Чайковского.

— Данная территория рассчитана для тихого отдыха взрослых, детских игр и занятий спортом жителей микрорайона. В рамках проекта на территории сквера предполагается разбить сеть пешеходных дорожек, соединяющих основные пути движения пешеходов с зонами для отдыха взрослых вокруг пруда и зонами для детских и спортивных игр в северо-восточной части участка. Для посетителей на автотранспорте в западной части благоустраиваемой территории будет размещена небольшая парковка, — поясняют архитекторы администрации Коврова.

За благоустройство Кукушкина пруда проголосовали 3648 ковровчан. Он стал лидером опроса.

Власти на местах ежегодно выбирают список объектов, которые станут участниками программы создания комфортной городской среды, финансируемой за счет федеральных средств. Но обязательное условие — учесть мнение граждан. Поэтому перед тем, как выставить контракты на торги, проводится голосование среди жителей. В следующем году в Коврове по результатам опроса благоустроят два объекта-победителя: Кукушкин пруд и сквер Зои Космодемьянской.

В рамках контракта проведут очистку самого Кукушкина пруда, вывезут мусор и тину, построят 5 домиков для уток. Бурьян вокруг пруда вычистят и посадят новые кустарники и деревья. Сделают две клумбы с многолетними и однолетними цветами. Высадят 700 саженцев.

Все площадки и пешеходные зоны оборудуют видеокамерами, поставят фонари. По всей территории будет работать Wi-Fi. Еще обещают установить арт-объекты, правда, их тематика еще обсуждается.

Организуют деревянный понтон с ограждением — это будет хорошее место для селфи. Обустроят два спуска к воде. Для сравнения, на набережной в Собинке, контракт по благоустройству которой тоже еще торгуется, не предусмотрен спуск к воде.

Архитекторы проекта благоустройства Кукушкина пруда считают нецелесообразным создание здесь пляжной зоны. На пруду можно будет кататься на лодочках и катамаранах. Возможно, найдутся желающие организовать здесь прокат плавсредств. Этот пруд давно облюбовали утки, так что, когда появятся домики, здесь им будет вдвойне комфортней.