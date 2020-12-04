Крупное возгорание мусора произошло во Владимире

Свидетелями крупного пожара сегодня утром стали жители Владимира. Клубы черного дыма были видны из разных точек города. Фотографии пожара распространились в социальных сетях. Как рассказали «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, возгорание произошло в промзоне Владимира, расположенной на Промышленном проезде.

На месте работают пожарные. Известно, что загорелся мусор на площади 50 кв. метров. Информация уточняется.

Ранее «Призыв» сообщал, что на пожаре в многоквартирном жилом доме в деревне Кутуково Суздальского района погибли трое мужчин.