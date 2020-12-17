«Корзины радости» для детей установили в 20 магазинах Владимирской области

Владимирская область присоединилась к всероссийской благотворительной акции «Корзины радости». Она призвана помочь многодетным и малообеспеченным семьям региона, которые финансово не могут позволить себе новогодние сюрпризы для детей. Помочь им, став Дедушками Морозами, может каждый. Достаточно приобрести сладости или игрушки и опустить их в специальные корзины, расположенные в магазинах-партнерах уже известной владимирцам акции «Тележки добра».

— Приближается чудесный праздник Новый год. Мы понимаем, что сейчас сложные времена, и не каждый ребенок, может быть, получит подарок. Поэтому мы решили ту акцию, которая хорошо показала доброту наших людей — «Тележка добра», немного переформатировать. Теперь это «Корзина радости», в которую каждый владимирец может положить по желанию или сладости, или какую-нибудь игрушку для детей, — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ во Владимирской области Галина Мизелева.

К акции уже присоединились около 20 магазинов региона.

Как только корзины будут наполняться, организаторы акции — активисты Общероссийского народного фронта и волонтеры акции #МыВместе сформируют наборы и развезут их детям. В выходные дни около «Корзин радости» будут дежурить волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

Ранее «Призыв» сообщал, что Дед Мороз из Гусь-Хрустального готовится раздавать бесплатные подарки маленьким жителям города. Новогодняя акция стартует в конце декабря и никого не оставит равнодушным.