Коронавирусом заразились 185 человек

185 жителей Владимирской области за минувшие сутки заразились коронавирусом. По сравнению с предыдущем днём, инфицированных стало на 3 человека больше. Общее же число заболевших за время пандемии перешагнуло новую психологическую отметку в 16 тысяч человек.

Больше всего новых заразившихся за минувшие 24 часа во Владимире — 47 случаев. 18 и 16 человек инфицированы в Муромском и Гусь-Хрустальном районах. 12 случаев подтверждены в Юрьев-Польском районе, 11 — в Ковровском, 10 — в Гороховецком.

По 9 положительных тестов получили жители Вязниковского, Алекандровского, Суздальского и Кольчугинского районов, по 7 – Петушинского и Камешковского. 6 человек заболели в Селивановском районе. По 5 инфицированных в Киржачском районе и Радужном, 4 — в Меленковском и 1 случай в Судогодском районе.

За время пандемии коронавирусом заразились 16 014 жителей региона.

Победили болезнь 14 344 жителя области. Из них 180 пациентов закрыли больничный за минувшие сутки. При этом печальную статистику по коронавирусу в регионе пополнили сразу 2 летальных исхода. Всего за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 409 человек.

На вопрос, когда ожидается снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, накануне в ходе онлайн-брифинга ответила директор областного департамента здравоохранения.

– Пока не будет обеспечена 60-процентная иммунная прослойка среди населения, а граждане не будут строго соблюдать меры инфекционной безопасности, то снижения уровня заболеваемости не произойдет. Чудес на свете не бывает, и одними запретительными мерами проблему не решить, — уверена Елена Утемова.

По состоянию на 16 декабря, в больницах региона действуют 1709 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1526 из них заняты, это 89% всех мест.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за роста COVID-19 и ОРВИ часть школ Владимирской области уходит на досрочные каникулы.