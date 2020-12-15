Коронавирусом за сутки заразились 184 человека

Число заболевших за сутки коронавирусом жителей Владимирской области второй день демонстрирует небольшое снижение. За минувшие 24 часа инфицированы 184 человека. Для сравнения, в воскресенье был 191 случай. Небольшой, но все же повод для радости.

Оптимизма добавляют и слова доктора медицинских наук, врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова. Он заявил РИА «Новости», что Россия вышла на плато по коронавирусу. Однако окончательно распространение опасного вируса остановится только после того, как с COVID-19 проконтактируют около 70% населения, отмечает иммунолог.

Больше всего заболевших за минувшие сутки во Владимире – 47 случаев. Далее следуют Гусь-Хрустальный и Муромский районы: там 20 и 19 заболевших соответственно. По 12 положительных тестов получили жители Ковровского и Вязниковского районов. 11 случаев подтверждены в Петушинском районе. По 10 заболевших в Юрьев-Польском и Александровском районах, по 7 — в Киржачском и Гороховецком, 6 – в Камешковском районе. В Суздальском, Кольчугинском и Меленковском районах — по 5 случаев. 4 новых заболевших в Селивановском районе, 3 — в Собинском и один — в Судогодском.

Общее число заболевших коронавирусом за время пандемии составило 15 647 человек.

Победили болезнь 13 986 жителей области. Из них 180 пациентов закрыли больничный за минувшие сутки. При этом печальную статистику по коронавирусу в регионе пополнили сразу 9 летальных исходов. Всего за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 401 человек.

По состоянию на 14 декабря, в больницах региона действуют 1679 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1550 из них заняты, это 92% всех мест.

Ранее «Призыв» сообщал, что партия вакцины от коронавируса поступила во Владимирскую область. Прививки сделают медперсоналу, учителям и соцработникам.