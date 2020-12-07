Коронавирусом во Владимирской области за сутки заразился 151 человек

Во Владимирской области установлен новый антирекорд по заболевшим. За сутки коронавирусом инфицирован сразу 151 человек. Прежде максимальный прирост новых заболевших был зафиксирован накануне – 150 случаев. Больше всего заболевших за минувшие 24 часа вновь во Владимире – 33 человека. В Гусь-Хрустальном и Муромском районах 15 и 14 новых инфицированных соответственно. 10 человек заболели в Ковровском районе, 9 — в Кольчугинском. По 8 положительных тестов получили жители Юрьев-Польского и Александровского районов, по 7 — Суздальского, Гороховецкого и Камешковского. 6 заболевших в Вязниковском районе. По 5 случаев подтверждены в Меленковском и Киржачском районах, по 4 – в Собинском и Селивановском, по 3 — в Петушинском, Судогодском районах и городе Радужном.

Общее число заболевших коронавирусом за время пандемии составило 14 250 человек.

Позитивная динамика по выздоровевшим продолжается. Больничный за сутки закрыли 149 человек. При этом печальную статистику по коронавирусу в регионе пополнили еще 3 летальных исхода. Всего за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 347 жителей области.

На данный момент ковидом инфицированы 1281 человек. Ситуация осложняется тем, что немало заболевших переносят вирус тяжело. Им требуется госпитализация. По состоянию на 6 декабря, в больницах действуют 1679 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1469 из них заняты, это 87% всех мест.

Коронавирусом заражаются и врачи. Сразу 20 медиков областного онкодиспансера инфицированы COVID-19. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.