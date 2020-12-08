Коронавирусные елки: быть им или не быть?

«Призыв» нарядил новогоднюю елку, собрал информацию, какие мероприятия для детей пройдут во Владимире и Москве, поинтересовался мнением педиатра Ирины Моржановой и владимирцев о предстоящих праздниках и том, стоит ли звать Деда Мороза в гости? Как веселиться в условиях ограничений, где искать новогоднее настроение, читайте в нашем материале.

Праздник никто не отменил

Да, традиционные елки остались, несмотря на коронавирус, их отменять не стали. Так во Владимирском областном театре кукол в декабре и январе детей ждут на новогодние представления «Три снежинки» (0+), «Про ежика и медвежонка» (0+), «Ежик и елка» (0+), «Ночь перед Рождеством» (0+). В Городском Дворце культуры состоятся новогодние спектакли «Теремок»(0+) и «Тридесятое царство»(0+).

Новогодние представления также пройдут в планетарии, Концертном зале имени С.И. Танеева, Областном Дворце культуры и искусств, Доме культуры молодежи, театре «Разгуляй», Центре культуры и искусства на Соборной (об этом подробнее мы писали здесь). Везде соблюдают социальную дистанцию в рассадке, требуют носить маски и пользоваться санитайзерами. Пока кто-то еще раздумывает, идти или не идти на спектакль, на часть представлений билеты уже раскуплены полностью.

Будем ли звать Дедушку Мороза?

Многие родители не отказались от идеи позвать Деда Мороза и Снегурочку на дом. Сайты объявлений пестрят предложениями. Ценник скачет от 1000 до 3000 рублей за визит. Если вы захотите добавить еще праздничных персонажей, то стоимость увеличивается до 7000 – 8000 рублей. Кстати, в Интернете появились рекламные объявления, в коих уверяют, что новогодний волшебник, который придет к вам домой, может предъявить справку о наличии у него антител к коронавирусу. Праздничные агентства предлагают также онлайн-поздравления от 550 до 750 рублей за 30-минутное общение ребенка со сказочными героями.

Жительница Владимира Ольга Васильева уже заказала Деда Мороза на дом:

— Каждый сам решает и оценивает риски. Мне проще, это мои хорошие знакомые. И я знаю, если они заболеют, то не пойдут заражать, честно предупредят. Они мою старшую 8 лет подряд поздравляли, теперь младшая на очереди. Старшая уже не верит, но делает вид, подарок-то дарят.

Народ устал и хочет праздника

В Москву традиционно народ едет на новогодние гулянья. И многие не собираются отменять поездки, хотя в этом году не будет массовых новогодний мероприятий. Фестивали, концерты, ярмарки отменяются, но Москву украшают. С 13 декабря до 12 января открывается крупный фестиваль «Путешествие в Рождество». Гостям и жителям столицы обещают зимние забавы на популярных городских площадках, стометровую гору, новогодние декорации.

Новогоднюю афишу можно изучить здесь и здесь. Спектакли, научная елка, квесты, каток – есть где отдохнуть! Даже на живых оленях можно покататься в Москве! В московский парк «Северное Тушино» олени приехали из Мурманска несколько лет назад. И теперь каждую зиму по аллеям парка прокладывают километровую трассу, предназначенную для езды на длинных узких санях (нартах). Главное условия катания – нужен снег (и деньги, конечно).

Марина Ефимова уже переболела вместе с семьей коронавирусом, поэтому отказывать детям в празднике не хочет:

— Лето просидели, никуда не поехали. В октябре дочь принесла нам коронавирус из садика. Переболели все, слава богу, в легкой форме, температура несколько дней, кашель, слабость. Сейчас антитела есть, второй раз вроде мало кто болеет. Купила старшим (у меня трое школьников) билеты на спектакли во Владимире и в Москве, погуляем по столице, пофотографируемся. И многие мои знакомые спрашивают: «А вы куда на Новый год?» Народ особо не планирует сидеть дома.

Елки уходят в онлайн

Не можем не упомянуть о новом веянии коронавирусного года: на елку теперь можно сходить онлайн! Например, в традиционном формате Кремлевская елка-2021 проходить не будет. Было принято решение перевести новогоднее представление в телевизионный и онлайн-формат. Премьера состоится 31 декабря 2020 года в 18.00 на телеканале «Карусель». Знаменитая елка в «Крокусе» тоже ушла в онлайн: организаторы обещают индивидуальный контент и эффект присутствия, и за это хотят от 790 рублей за билет.

«Тридцать одна секретная встреча онлайн в ожидании Нового года» (6+) весь декабрь проходит в Музее Москвы. Ежедневно в 18.00 все желающие (приглашаются дети от 5 лет и взрослые) могут встретиться на секретных мероприятиях: мастер-классах, спектаклях, концертах, выразительных чтениях, играх. Здесь можно узнать об истории и традициях праздника, украсить дом, построить праздничный город у себя в квартире, устроить концерт.

Нужна платформа ZOOM и Telegram (для родителей, чтобы получить инструкции). После покупки билета каждый участник получит доступ к чату в Telegram, где вам всё расскажут и покажут.

Стоимость: абонемент – 3000 рублей, разовое посещение – 200 рублей.

Онлайн-квиз «Загадки новогодней Москвы»(12+) — это увлекательная викторина от детского центра Музея Москвы.

Юные участники викторины отправятся в путешествие по новогодней столице России XX века. И за 1,5 часа вспомнят новогодние стихи и мультфильмы, узнают историю появления главных героев праздника, увидят елочные украшения и поздравительные открытки из детства своих родителей, бабушек и дедушек, разгадают загадки о Москве, Кремле, курантах и рубиновых звездах.

Нужна платформа ZOOM.

Билеты для групп до 30 человек – 20 000 рублей.

Разовый билет – 700 рублей.

Новогодний марафон «Настольный город» (6+) — тематическая версия программы детского центра Музея Москвы по строительству городов. За 5 дней участники создадут свой праздничный город. Вместе с ведущими детского центра участникам марафона придумают героя Нового года, найдут идеальное место для города, в котором он будет жить, проложат дороги и построят дома, экологичный завод по производству новогодних подарков, украсят улицы к празднику. Пока идет стройка, ребята услышат историю Нового года, а также узнают, куда исчезает подарочная упаковка, как подарки попадают под елку, где живет главный герой праздника и есть ли у него помощники. А в последний день марафона состоится онлайн-выставка городов и вручение подарков.

Марафон проходит 21 — 25 декабря 2020 года, 4 — 8 января 2021 года.

Цена — 1500 рублей

Нужна платформа ZOOM и Telegram (для родителей, чтобы получить инструкции).

Расходные материалы.

Корпоративы для взрослых по-тихому

В этом году корпоративы отменили, запретили массовые гуляния в ресторанах. Начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора Владимирской области Сергей Макеев призвал всех в гости не ходить, соблюдать масочный режим.

Но владимирцы не собираются лишать себя праздников. С ресторанами договариваются по-тихому, многие устремились снимать дома на турбазах. И аренда коттеджей, домиков на базах отдыха на новогодние праздники и предновогодние дни выросла на 30-40%.

Чиновника поддержала и педиатр Ирина Моржанова:

— В сегодняшних условиях, когда количество заболевших растет с каждым днем, больницы переполнены, как-то неправильно и нелогично ходить на мероприятия. Многие считают, что дети почти не болеют, нет ничего страшного в посещении мероприятий. Но, во-первых, дети ходят с взрослыми, дети – переносчики коронавируса. А во-вторых, другие инфекционные заболевания никто не отменял.

Многие переболели семьями. На приеме они нам говорят, что больше не могут сидеть дома, мол, во второй раз не заболевают. Но мы не знаем точно, как организм отреагировал на коронавирус, насколько вы ослабли. Любая простуда на фоне пандемии может принести большие неприятности. Я не рекомендую посещать массовые мероприятия и детям, и взрослым.

Что касается Деда Мороза, звать или нет домой? Вы знаете, желание заработать у некоторых выше их сознательности и ответственности, а справки — не показатель здоровья. Не подвергайте близких и родных опасности. И не забывайте про прививки, их нужно делать детям вовремя, особенно в пандемию, так как другие инфекции никуда не исчезли.

Как нарядить елку для встречи 2021 года?

Вне зависимости от планов, поездок, елку на праздник собирается наряжать 98% россиян. Если у вас еще нет новогоднего дерева, то его можно купить: от 500 рублей (высота — 70 см.) до 30 000 рублей (высота – 230 см.), например, елка высотой в 180 см стоит 2 670 рублей.

Цены на искусственные и натуральные ели зависят от высоты, вида и диаметра. Живые елки еще не продают, но мы помним их стоимость в прошлом году: от 1 000 до 3 000 рублей. Но если живая елка простоит от силы месяц, то искусственная будет радовать вас долгие годы. Знаете, сколько времени нужно, чтобы на месте срубленных деревьев появился новый лес?

Чтобы живая ель выросла до 3 метров, ей нужно 7-12 лет.

Какие цвета для украшения елки предпочтет Бык?

Актуальный серебристый, металлический, белый, золотой, черный цвета, а также приглушенный зеленый, светлая бронза и соломенный.

Противопоказан красный цвет, его Бык не любит. Также не стоит выбирать яркие цвета, например, фиолетовый, оранжевый.

Чтобы задобрить Быка, астрологи советуют в декоре елки и дома отдавать предпочтение светлым, спокойным и пастельным тонам, металлическим деталям и минимализму.

А декораторы еще рекомендуют не смешивать стили.

Всех с наступающим! Веселитесь, но будьте благоразумными!