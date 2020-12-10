Коронавирус во Владимирской области выходит на пиковые значения

Ровно неделю Владимирская область ежедневно устанавливает антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Минувшие 24 часа не стали исключением, инфицированы еще 164 жителя региона. Прежде максимальный прирост новых заболевших был зафиксирован накануне – 157 случаев.

Владимир остается в лидерах. За сутки в областном центре COVID-19 заразились сразу 40 человек. Далее следуют Гусь-Хрустальный и Муромский районы, там 17 и 15 заболевших соответственно. 11 случаев подтверждены в Александровском районе, 10 – в Вязниковском.

По 9 положительных тестов получили жители Ковровского и Кольчугинского районов, по 8 — Юрьев-Польского и Суздальского. По 6 случаев подтверждены в Гороховецком, Камешковском районах, по 5 – в Петушинском, Селивановском, по 4 — в Меленковском районе и городе Радужном, по 3 — в Киржачском и Собинском районах. Только один заболевший в Судогодском районе.

Общее число заболевших коронавирусом за время пандемии составило 14 724 человека.

Радует разве что положительная динамика по выздоровевшим. Больничный за сутки закрыли 160 человек. При этом печальную статистику по коронавирусу в регионе пополнил один летальный исход. Всего за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 360 жителей области.

На данный момент ковидом болеют 1280 человек. Накануне цифра была чуть меньше — 1278. По состоянию на 9 декабря, в больницах действуют 1679 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1482 из них заняты, это 88% всех мест.

Ранее «Призыв» сообщал, что коронавирус изменил желания владимирцев на Новый год. Большинство жителей региона загадают под бой курантов здоровье себе и своим близким.