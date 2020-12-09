Коронавирус во Владимирской области шестой день бьет антирекорды

Владимирская область вновь установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Такая тенденция сохраняется уже шестой день подряд. За минувшие 24 часа инфицированы еще 157 жителей региона, сообщает Роспотребнадзор. Первое место по заболевшим по-прежнему принадлежит Владимиру – сразу 38 новых случаев. Далее следуют Гусь-Хрустальный и Муромский районы, там 18 и 13 заболевших соответственно. 11 случаев подтверждены в Ковровском районе, 10 — в Юрьев-Польском и 9 — в Александровском районе.

По 8 положительных тестов получили жители Меленковского и Гороховецкого районов, по 7 – Кольчугинского, Камешковского и Вязниковского. 6 новых случаев в Петушинском районе, по 5 — в Суздальском и Селивановском. 4 человека заболели в Киржачском районе и один в городе Радужном.

За время пандемии коронавирусом заразились 14 560 жителей Владимирской области.

Зато регион удерживает позитивную динамику по выздоровевшим. Больничный за сутки закрыли 152 человека. При этом печальную статистику по коронавирусу пополнили сразу 6 летальных исходов. Всего за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 359 жителей области.

На данный момент ковидом болеют 1277 человек. Накануне цифра была 1278. По состоянию на 8 декабря, в больницах действуют 1679 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1477 из них заняты, это 88% всех мест.

Ранее «Призыв» сообщал, что «скорая» вынуждена клянчить места в инфекционных госпиталях для пациентов с высокой температурой, одышкой и низкой сатурацией.