Коронавирус спровоцировал волну дауншифтинга

В разгар второй волны пандемии некоторые владимирцы по своей воле расстаются с прежней работой в стремлении обрести новую. Усталость, стресс и отсутствие положительной мотивации толкают людей на решительные шаги. Спонтанными они кажутся со стороны, но наши герои двигались к ним постепенно, пока, наконец, не пришло осознание, что хуже уже не будет и надо что-то менять. «Призыв» расскажет истории трёх владимирцев, расставшихся в это сложное время с работой и пока не пожалевших о своем решении.

Побег от зависимости

В 46 лет остаться без работы маме-одиночке — это ужасно для многих, но не для Ирины. Для неё это было шагом к свободе. Десять лет отработала в бюджетном учреждении на полставки за 15 тысяч рублей в месяц. Работы в пандемию стало больше, потребовалось больше времени, сил и знаний. На удалёнке пришлось оплачивать траты за Интернет, телефонные звонки, нести дополнительные расходы за электричество. Понятно, что никакой компенсации не выплачивалось, да и премий годами не было.

— В октябре чувствовала себя, как белка в колесе. Мотивации не было: спасибо не услышишь, да и вообще реакции на работу от руководства никакой. Когда завела речь о переходе на полную ставку или повышении зарплаты, получила отрицательный ответ. Сразу же написала заявление на увольнение. Мне его сразу подписали. Я уже месяц как безработная. И… довольна, — говорит Ирина.

Героиня этой истории впервые за многие годы почувствовала себя свободной.

Теперь есть время на ребенка. Есть время на себя, говорит наша собеседница.У неё появилась временная неофициальная подработка. На те же деньги, что раньше платили «по-белому». Она встала на биржу труда. Уже получила первую выплату — 75% от среднего заработка. В итоге на руках оказалось даже больше, чем прежде.

Ирину порадовало отношение владимирского Центра занятости. Оттуда по телефону сообщили, какие нужны справки. Их отправила по электронке. Оказалось, что справку с бывшего места работы составили неправильно, сотрудники биржи сами связались с тамошним руководством – всё исправили.

Правда, ни одной вакансии пока не предложено. Нет сообщений ни на портал госуслуг, ни на электронную почту. Понятно, что до Нового года трудоустройство не случится. Но Ирина не переживает: больше времени будет для себя и дочки.

Время менять цифры на идеи

40-летняя Анастасия проработала пять лет в мебельной компании. Счета, сверки, акты — вовсе не то, о чём мечталось. По образованию она химик. Бухрасчёты не были её сильной стороной, но пришлось подстроиться под жизнь. Она выполняла работу отлично, её хвалили, были и премии. Работа всегда требовала сверхурочных.

Особенно остро вопрос ресурсов встал в первую волну пандемии, когда всех отправили на удалёнку.

— Режим работы стал размытым. Зарплату резко снизили. Директор ссылался на сложное время, но мы-то видели по документам, что объемы продаж растут, прибыль идёт, — говорит Анастасия. — Осенью, когда многие начали возвращаться с удалёнки, нас поставили перед фактом — большинство останутся работать на дому. Я в том числе.

Анастасия представила, что спальня навсегда останется кабинетом, кипы бумаг будут лежать на гладильной доске вперемешку с рубашками мужа. Технику и программы работодатель не предоставил – как говорится, на всём своём.

— Я и так-то эти цифры не любила, а теперь они мне стали ненавистны. Все больше смотрела интересных блогеров в Инстаграме, ведущих кулинарные курсы, квесты, обучающих, как развивать соцсети маленьких компаний, создавать удобные приложения для мессенджеров. Я поняла: хочу творчества, нового, интересного, — признаётся героиня.

Корпя над счетами, она получала 30 тысяч рублей. Потерять их — ощутимо, но некритично. Это всего на 1-2 месяца, планирует Анастасия. У неё уже есть проекты, задумки. Подработка будет, считает она, пусть не со стабильным доходом, но всё же это будет экологичнее, чем сейчас.

Анастасия написала заявление об увольнении, подготовила документы, чтобы встать на биржу труда. Дорабатывает последние две недели, обучает двух молоденьких девушек без опыта работы. Кто-то из них займёт её место.

Пинок с пенсией в кармане

В силовых структурах пенсию реально получить раньше, чем в других. Как только начальники отделов, руководители управлений и их замы достигают минимальной пенсионной выслуги, начинают паниковать, что их быстро «подвинут». Найдётся кто-то более молодой, дерзкий, со связями. Так и случилось с 42-летним Дмитрием. Свыше 20 лет проработал в системе. Другой службы после окончания учёбы не было.

— Ощущение, что меня хотят отправить на пенсию, появилось ещё в конце прошлого года. Какие-то разговоры доходили. Я прекрасно понимал, что выше начальника отдела уже не прыгнуть. Всё, потолок, — рассказывает наш герой. — Но на гражданке не было какого-то конкретного предложения. А я единственный кормилец в семье.

У Дмитрия трое детей, ремонт в доме в полном разгаре. Мужчина держался за работу до последнего. Но месяц назад понял: хватит, настал час Х. Написал увольнительное, забрал вещи из кабинета и ушел в отпуск. Назад дороги нет.

Выплата выходных пособий и всех компенсаций за долгие годы позволит продержаться семье пару-тройку месяцев.

Дмитрий полностью погрузился в ремонт дома. Делает чертежи, планировку пространств. Уже наметил, где и что будет на участке. В кои-то веки по вечерам и выходным дома с семьей. За годы службы отвык от этого. Уверен, что на новой работе на такие подвиги уже не пойдет.

Никаких сверхурочных и переработки без доплат. Дмитрий уверен, что по своему профилю и благодаря опыту работы в системе легко найдет место в частных компаниях. Необязательно с трудовой и жестким графиком работы. Как-никак пенсия уже есть.

За пределами работы есть жизнь

Психологи и эксперты в HR-сфере приходят к одному и тому же выводу по результатам эволюции работников в период пандемии. Многие сотрудники осознали, что помимо работы есть другая жизнь. И эта чаша весов стала перевешивать.

— Давайте вернёмся к белке в колесе, крутящемся 24/7. Вдруг оно останавливается. Человек из него выпадает и начинает понимать: а я же хочу другого. Т.е. если он до пандемии был доволен работой, а теперь решил уйти, значит, он где-то чувствовал, что может больше. С остановкой этого «колеса» у многих появляется время думать, — считает психолог Елена Киреева.

В этих условиях, уверена психолог, у многих начинается духовный рост. Проявляется «настоящее», которое так долго пряталось за суетой. Это — отражение общего движения человеческого общества.

— Если мы проанализируем этапы развития Homo sapiens от первобытных людей, рабовладельческого строя и так далее, то выяснится, что сейчас от системы выживания мы пришли к системе самовыражения, творчества. И эта тенденция, я думаю, надолго сохранится. Это хорошо! — говорит Елена.

Для многих работодателей добровольный уход сотрудников стал неожиданностью. Одни уволились, потому что перестало хватать зарплаты, другие из-за отсутствия должной оценки и уважения со стороны руководства, а третьи вообще решились начать что-то своё, открыть собственное дело или получить дополнительное образование. Ведь новые условия – это новые возможности.