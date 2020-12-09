Коронавирус изменил желания владимирцев на Новый год

Большинство жителей Владимирской области загадают под бой курантов здоровье себе и своим близким. Согласно опросу, проведенному «Призывом» в социальных сетях, об этом задумалась без малого половина респондентов. Еще треть попросит у Деда Мороза окончания пандемии коронавируса. Так ответили 38% опрошенных. И только 9% пожелали увидеть под елкой подарок. Еще год назад материальные блага интересовали подавляющее большинство, но неизвестный вирус всего за 366 дней основательно изменил представления людей о счастье.





— Я не скажу, что «карта желаний» в этом году изменилась кардинально. Но на первый план у большинства из нас действительно вышло нематериальное: здоровье, гармония, покой, мир и прочее. Ситуация с коронавирусом, особенно в первый период, когда все вынуждены были самоизолироваться, заставила нас задуматься и осознать, что вещи не первичны. Что можно иметь бизнес, квартиру, машину и деньги, но это все не защитит нас от опасности. А вот человеческие отношения: дружба, любовь, понимание, принятие — дарят нам покой и надежду, — рассказала «Призыву» психолог Ольга Федорова.

О том, что именно здоровье выходит на первый план, показал и опрос жителей Владимира, проведенный на улицах города. В День заказов подарков для Деда Мороза корреспонденты «Призыва» поинтересовались, что хотят увидеть под елкой жители города. Через одного люди говорили о хорошем самочувствии. В прошлом году о нем вспомнил только один из опрошенных. Большинство владимирцев делились планами, как потратить деньги, на которые, как известно, здоровье не купишь.

В этом году, как отмечают психологи, новогоднее настроение многих вообще обошло стороной. И причина всему — коронавирус. Одни потеряли работу, другие — доходы, а третьи, и это самое печальное, надежду. И подведенные в декабре итоги прошедших дней радуют далеко не всех. Некоторые уже сегодня готовы отказаться от праздника. Но большинство все же рискнет, накроет стол. Вот только друзей все больше предпочитают не звать. И дело все рекомендациях Роспотребнадзора провести главную ночь года дома, в кругу семьи.

Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, в связи пандемией коронавируса жители России планируют экономить на подарках. Родственникам презенты приготовят только 68% респондентов против 74% в прошлом году. Женщины готовы делать сюрпризы чаще мужчин. А молодежь намерена радовать близких активнее людей старше 45 лет (79% против 64%).

Меньше подарков получат в этом году друзья и коллеги. Если первых готовы порадовать на Новый год 17% респондентов, то товарищей по работе всего 6% опрошенных. В обоих случаях по сравнению с прошлым годом падение почти в два раза. Оно и понятно. Во-первых, у многих стало меньше средств, а во-вторых, совместные вечеринки и корпоративы вне закона, а значит, и вручать подарки стало негде и незачем.

Зато стабильным осталось число респондентов, которые не будут экономить на себе. Подарок под елку для себя любимого положит каждый десятый. И это аналогично показателю прошлого года. Чаще остальных про себя вспомнят женщины и молодежь.

Все больше жителей страны вообще не планирует дарить презенты под бой курантов.

Таких уже 15% опрошенных. В основном это люди с доходом меньше 30 тысяч рублей. Остальные готовы потратить на презент в среднем 11 800 рублей. Годом ранее этот показатель был выше — 13 500 рублей. Меньше других экономить планируют мужчины и молодежь. Более дорогие подарки закажут люди с доходом выше 80 тысяч рублей и жители столичного региона.

В топе новогодних подарков игрушки, косметика, продукты питания и парфюмерия. А вот путешествия на исходе 2020-го в конце праздничного списка. Закрытые границы и информация о возможном запрете передвижений между регионами сделали свое дело. Путевку куда-либо собираются подарить единицы опрошенных. Зато книги возвращаются в топ желаний. На самоизоляции люди снова начали активно читать.

Все больше людей планирует приобрести презенты через Интернет. Желательно со скидкой или по распродаже. И тут Роспотребнадзор наконец полностью согласен с потребителями. Толпиться у касс в период новогоднего ажиотажа ведомство не советует. Да и ходить по гостям специалисты не рекомендуют. Если дарить подарки своим пожилым родственникам, то только в масках, соблюдая социальную дистанцию. Отдали презент, помахали чисто вымытой рукой и никаких объятий и застолий.

COVID-19 активно меняет привычные представления о новогоднем празднике. Уже введены ограничения на массовые мероприятия и развлечения в кафе, барах и ресторанах. Что будет можно, а что нельзя под бой курантов, «Призыв» сообщал здесь.