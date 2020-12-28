Контрафактный алкоголь ищут в преддверии Нового года

В преддверии новогодних праздников торговые точки проверяют не только на соблюдение масочного режима. Проблемы с оборотом контрафактного алкоголя во Владимирской области никто не отменял. Чиновники департамента предпринимательства, сотрудники прокуратуры, полиции и общественники организовали проверку в магазинах, барах, кафе и ресторанах Владимира, Суздаля и Коврова. Рейд прошел по 12 объектам. У некоторых продукцию пришлось отобрать.

— В одном из баров Коврова установлена розничная продажа алкогольной продукции без маркировки федеральными акцизными марками, без лицензий и сопроводительных документов. Сотрудниками полиции данная продукция была изъята. Это 17 бутылок водки по 0,5 литра. Сейчас Ковровский УМВД решает вопрос о привлечении ИП к административной ответственности, — пояснил Денис Баландин, заведующий отделом контроля департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг.

Как же проверить качество алкоголя? В первую очередь следует обратить внимание на внешний вид бутылки. Она может быть негерметично закупорена. По нормам алкоголь должен быть оклеен специальными акцизными марками, говорят в департаменте. Насторожить должен нечитаемые серия и номер. Бывает, что недобросовестные бизнесмены приляпывают незаконные марки сами, причем больше чем надо – вкривь и вкось.

— В ряде случаев российский алкоголь они оклеивали акцизной маркой, а импортный — федеральной специальной маркой. Злоумышленники, понимая, что подделка федеральных специальных марок является тяжким преступлением, мелким шрифтом пишут: «не является федеральной специальной маркой». То есть создают такие условия безопасности для себя. Либо информация об алкогольной продукции отсутствует в мобильном приложении «АнтиКонтрафакт Алко», — рассказал Денис Баландин.

Всего же за уходящий 2020 год во Владимирской области было проведено 68 проверок.

Изъято более 850 литров горячительных напитков, выписано штрафов на общую сумму почти в 2 миллиона 600 тысяч рублей. Возбуждено одно уголовное дело о подделке федеральных марок, готовится ещё одно. Действие 18 лицензий прекращено. Одна лицензия была аннулирована в судебном порядке. В ходе совместных рейдов было выявлено 12 фактов незаконного оборота алкогольной продукции, из них 5 случаев продажи без лицензии.

Сотрудники департамента предпринимательства области составили 91 протокол по различным административным правонарушениям. Это и торговля алкогольной продукции без документов, нарушение лицензионных требований, отсутствие обязательного оборудования ЕГАИС, нарушение порядка декларирования и учета оборота алкогольной продукции. Были случаи, что торговцы нарушали закон, разворачивая свои точки в непосредственной близости с образовательными учреждениями. А ещё не имели положенных торговых и складских помещений.

За продажу алкоголя в запретные дни — 8 июля, в День семьи, любви и верности, а также в День знаний — были наказаны 12 хозяйствующих субъектов. Общая сумма наложенных штрафов составила более 400 тысяч рублей.