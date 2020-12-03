Компьютерный томограф для диагностики коронавируса сломался в больнице № 5

Во владимирской городской больнице № 5 сломался новый компьютерный томограф, который был предназначен для диагностики коронавирусной инфекции. Вот уже почти неделю аппарат стоит в неисправном состоянии. А пациенты с направлением от участковых врачей продолжают сюда приходить. С высокой температурой и слабостью. Об этом «Призыву» рассказала Оксана Котова. Ранее мы сообщали, что её маме с подозрением на коронавирус не стали выписывать бесплатные препараты, а теперь вот женщина столкнулась с новой проблемой – негде пройти диагностику.

— После недели высокой температуры и отсутствия вкуса и обоняния еле-еле выбили в автоприборовской поликлинике для мамы-пенсионерки (65+) тест на ковид и направление на КТ. 30 ноября приехали делать. Выяснилось, что прибор МСКТ сломан. Разумеется, в бесплатной медицине никто никого не уведомляет, запись не отменяет, проезженные зря на такси деньги не возвращает. Всем наплевать, что болеющие ковидом люди еле ходят, что у них страшная слабость, — возмущается дочь пациентки.

Эта проблема сегодня была озвучена на брифинге с областным руководством. Директор департамента здравоохранения Елена Утемова обещала разобраться с больничным руководством, которое не оповестило своих врачей и пациентов о поломке КТ, через который проходят сотни пациентов с симптомами ковида. Профиль остальных томографов во Владимире – больные с онко либо сосудистой патологией. Аппараты стоят в ОКБ и 4-й горбольнице.

— Любая поломка аппарата — ситуация непланируемая. Это случается внезапно. В пятой больнице обследуется прикрепленное население, и аппарат установлен для них. Почему сотрудники не предупредили своих пациентов о поломке, мы будем, безусловно, выяснять. Администрация больницы должна была быстро среагировать, выдать направление 057 в те КТ-центры, которые функционируют, и обеспечить их доставку в эти КТ-центры. Тогда бы конфликтной ситуации не случилось. Это явная недоработка,– подчеркнула Елена Утемова. — У нас на территории Владимира продолжают работать два КТ-центра в круглосуточном режиме. Днем работают оба, а по ночам по очереди.

Диагностическое оборудование не работает с конца ноября.

Сейчас департамент ждет техническое заключение от инженеров компании, которая обслуживает томограф пятой горбольницы. Он ещё находится на гарантии. По словам терапевтов медучреждения, они уже выписывают направления на КТ по другим адресам.

— Я своих пациентов направляю в областной диагностический центр. Там КТ делают тоже бесплатно. Сегодня записываю человека, завтра он уже там, — рассказала «Призыву» терапевт пятой больницы Изабелла Ивкова.

Тем временем новый компьютерный томограф должен быть установлен и в шестой горбольнице, что находится в Юрьевце. На днях сюда приезжают поставщики оборудования, чтобы оценить ремонт помещения под новый КТ в инфекционном госпитале. Если претензий не будет, то к 20 декабря пациентов с признаками ковида и пневмонии будут направлять и сюда. Для амбулаторных пациентов предусмотрен отдельный вход с улицы.

Ранее «Призыв» сообщал, что КТ легких при коронавирусе теперь доступна по полису ОМС.