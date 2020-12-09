Компьютерная мышь: что вы о ней знаете?

9 декабря во всем мире отмечают день рождения компьютерной мыши. Именно в эту дату более полувека назад американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь. Первоначальный вариант представлял собой деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Название пришло изобретателю спонтанно. На такую мысль его натолкнул провод, похожий на мышиный хвост. Сегодня этот аксессуар стал незаменимым помощником в работе за нетбуком, персональным компьютером и ноутбуком. А что вы еще знаете о компьютерной мыши? Проверьте себя с помощью этого теста!

В каком году был учрежден день компьютерной мыши? 1968 1978 1988 Правильно! Неправильно! - Как первоначально называлось это устройство? Кликер Движок Манипулятор Правильно! Неправильно! - Сколько кнопок первоначально планировалось разместить на компьютерной мыши? Одну Три Пять Правильно! Неправильно! - Какая компания сразу заинтересовалась этим изобретением и впервые выпустила компьютер, в комплекте с которым шла «мышь»? IBM Xerox Macintosh Правильно! Неправильно! - Сколько стоила первая компьютерная мышь? 4 доллара 40 долларов 400 долларов Правильно! Неправильно! - Как называлась первая «мышка», выпускаемая в Советском Союзе? «Колобок» «Мышильда» «Крыска Лариска» Правильно! Неправильно! - Какая компания выпустила в 1980-х годах первую бюджетную модель мыши по цене, не превышающую 20-25 долларов? Apple Samsung Microsoft Правильно! Неправильно! - В каком году Mouse Systems выпустили первую компьютерную мышь с колесом прокрутки, наиболее похожую на современные девайсы? 1991 1993 1995 Правильно! Неправильно! - Какие в данный момент существуют виды компьютерной мыши? Механические и оптические Механические и оптико-механические Механические, оптические и лазерные Правильно! Неправильно! - Какое изменение данного аксессуара стало изобретением последнего времени? Лазерные мыши Беспроводные мыши Мыши с голосовым управлением Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Компьютерная мышь: что вы о ней знаете? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook