Компьютерная мышь: что вы о ней знаете?

9 декабря во всем мире отмечают день рождения компьютерной мыши. Именно в эту дату более полувека назад американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь. Первоначальный вариант представлял собой деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Название пришло изобретателю спонтанно. На такую мысль его натолкнул провод, похожий на мышиный хвост. Сегодня этот аксессуар стал незаменимым помощником в работе за нетбуком, персональным компьютером и ноутбуком. А что вы еще знаете о компьютерной мыши? Проверьте себя с помощью этого теста!
Обсуждение 1
Даже и не думала, что это такое давнее изобретение…