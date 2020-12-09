Компьютерная мышь: что вы о ней знаете?

Сегодня день рождения у любимого девайса

9 декабря во всем мире отмечают день рождения компьютерной мыши. Именно в эту дату более полувека назад американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь. Первоначальный вариант представлял собой деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Название пришло изобретателю спонтанно. На такую мысль его натолкнул провод, похожий на мышиный хвост. Сегодня этот  аксессуар стал незаменимым помощником в работе за нетбуком, персональным компьютером и ноутбуком. А что вы еще знаете о компьютерной мыши? Проверьте себя с помощью этого теста!

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